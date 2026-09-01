La opinión de Laura Moure sobre mojar pan en los platos ajenos: “¡Da ternurita!”

Carmen no había tenido mucha suerte hasta ahora en este programa de La ruleta de la suerte. Sin embargo, después de varias tiradas desafortunadas, su turno ha empezado a mejorar. La concursante se ha salvado del Pierde turno, y ha caído en los 150 euros.

Se ha colocado con 300 euros, pero no tenía claro el panel y se ha visto obligada a seguir tirando. Después de destapar la T, la concursante ya sí que ha visto claro el panel, pero Jorge Fernández la ha recordado que aún no había salido la letra oculta. Carmen se ha lanzado a seguir jugando: “Quiero el supercomodín”.

Siguiendo con la buena suerte, en su siguiente y última tirada, Carmen ha destapado la J, que ha resultado ser... ¡la letra oculta! En este momento, la concursante del atril amarillo no se lo ha pensado más y ha resuelto alegremente por 350 euros y el Supercomodín.

El panel decía que mojar pan en el plato de otra persona es tener mucha confianza, y después de resolverlo, Carmen se ha confesado entre risas: “No me escondo, yo lo hago”. Pero el presentador ha opinado que, efectivamente, es algo que solo se hace si tienes confianza. Laura Moure, por su parte, también ha querido dar su opinión: “Yo creo que si se lo preguntas (…), quedas como una persona monísima. ¡Da ternurita!”, aunque el presentador no ha compartido su punto de vista. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play!

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