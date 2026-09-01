Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de septiembre

La opinión de Laura Moure sobre mojar pan en los platos ajenos: “¡Da ternurita!”

Más allá del debate que ha generado el panel, Carmen ha conseguido sus primeros 350 euros y el Supercomodín.

La opinión de Laura Moure sobre mojar pan en los platos ajenos: “¡Da ternurita!”

La opinión de Laura Moure sobre mojar pan en los platos ajenos: “¡Da ternurita!”

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Carmen no había tenido mucha suerte hasta ahora en este programa de La ruleta de la suerte. Sin embargo, después de varias tiradas desafortunadas, su turno ha empezado a mejorar. La concursante se ha salvado del Pierde turno, y ha caído en los 150 euros.

Se ha colocado con 300 euros, pero no tenía claro el panel y se ha visto obligada a seguir tirando. Después de destapar la T, la concursante ya sí que ha visto claro el panel, pero Jorge Fernández la ha recordado que aún no había salido la letra oculta. Carmen se ha lanzado a seguir jugando: “Quiero el supercomodín”.

Siguiendo con la buena suerte, en su siguiente y última tirada, Carmen ha destapado la J, que ha resultado ser... ¡la letra oculta! En este momento, la concursante del atril amarillo no se lo ha pensado más y ha resuelto alegremente por 350 euros y el Supercomodín.

El panel decía que mojar pan en el plato de otra persona es tener mucha confianza, y después de resolverlo, Carmen se ha confesado entre risas: “No me escondo, yo lo hago”. Pero el presentador ha opinado que, efectivamente, es algo que solo se hace si tienes confianza. Laura Moure, por su parte, también ha querido dar su opinión: “Yo creo que si se lo preguntas (…), quedas como una persona monísima. ¡Da ternurita!”, aunque el presentador no ha compartido su punto de vista. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Los ancianos ceutíes alientan a una ciudad que no se rinde

"Si tuviera menos años estaría arriba del todo": los mayores de una residencia de Ceuta también defienden su tierra

La Voz vuelve el viernes 18 con un quinto coach y muchas más novedades

La Voz vuelve el viernes 18 con un quinto coach y muchas más novedades

La travesía del regreso al cole más caro de la Historia

"Si los abuelos no pueden ayudar, habrá que pedir un préstamo": la travesía del regreso al cole más caro de la Historia

Beatriz, la ceutí que despertó con un inmigrante en su cama
CRISIS CEUTA

Beatriz, la ceutí que despertó con un inmigrante en su cama: "Pedro Sánchez ha tomado partido por otro rey que no es el nuestro"

Juan Ruiz, influencer Ceuta
Crisis Ceuta

Juan Ruiz, influencer de Ceuta, escoltado tras grabar lo que ocurre en las calles: "Estoy siendo amenazado por gente de mi ciudad"

Un turno muy tenso para Javier: termina estrenando su marcador por todo lo alto… ¡con un panel de 1.375 euros!
Mejores momentos | 1 de septiembre

Un turno muy tenso para Javier: termina estrenando su marcador por todo lo alto… ¡con un panel de 1.375 euros!

Al concursante le ha costado dar con una de las palabras pero. gracias a las grandes tiradas que ha hecho, ha conseguido un gran marcador.

Lucas
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos detalles de la nariz de Lucas González y una exclusiva que sorprenderá

Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene nueva nariz y la hemos podido ver durante su recuperación en Turquía. Ahora, conocemos nuevos detalles y estamos muy pendientes de su regreso a España.

Alcalde León

Los socialistas 'insumisos': José Antonio Díez y Melchor León respaldan las movilizaciones por Ceuta

La opinión de Laura Moure sobre mojar pan en los platos ajenos: “¡Da ternurita!”

La opinión de Laura Moure sobre mojar pan en los platos ajenos: “¡Da ternurita!”

“Espero que me digas que lo tienes”: Jorge Fernández, de los nervios con Susana ante un panel de 1.400 euros

“Espero que me digas que lo tienes”: Jorge Fernández, de los nervios con Susana ante un panel de 1.400 euros

Publicidad