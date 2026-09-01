A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos detalles de la nariz de Lucas González y una exclusiva que sorprenderá
Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene nueva nariz y la hemos podido ver durante su recuperación en Turquía. Ahora, conocemos nuevos detalles y estamos muy pendientes de su regreso a España.
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Ayer desvelábamos una de las imágenes más esperadas del año: la nueva nariz de Lucas González. El exintegrante de Andy y Lucas ya se ha operado y ha lucido nuevo rostro en Turquía, donde se ha realizado la cirugía y se recupera durante el postoperatorio.
Aún con gasas y visiblemente incómodo, Lucas fue visto cenando con su mujer en un restaurante de Turquía. Sin embargo, no se le apreciaba ningún hematoma y el cartílago parece completamente reconstruido, junto a un tabique recto, que han hecho que el cantante esté muy conforme con el resultado.
Ahora, estamos muy pendientes de los nuevos detalles de la nariz de Lucas y sus primeros movimientos. ¿Volverá pronto a España?
Además, te contamos una exclusiva sobre uno de los crímenes más comentados del verano que marcará un antes y un después en el caso. ¡Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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