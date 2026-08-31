Melchor León reacciona a la carta del PSOE para que los afiliados no apoyen las manifestaciones por Ceuta: "Quieren quitarnos la voz y manipular la realidad"

Un mes después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, la tensión sigue siendo palpable. El problema se ha cronificado y el descontento ha llevado a los ceutíes a una situación límite.

Los vecinos de Ceuta reclaman al Gobierno que asuma responsabilidades y adopte medidas eficaces que permitan recuperar una normalidad que, desde hace cuatro semanas, parece haber desaparecido del territorio.

Desde este sábado, Susanna Griso ha estado allí, acercándose a la realidad de los vecinos y recogiendo sus testimonios de primera mano para trasladar al resto de España lo que los ceutíes están viviendo en sus propias carnes, y ha asegurado: "Pregunté a quienes apoyaban al presidente Vivas en la manifestación que si eran del Partido Popular. Me respondieron que esta situación no entiende de colores políticos".

Sin embargo, para los partidos políticos, esto sí se trata de bandos y colores y utilizan la cruda situación como arma política contra la oposición. Ejemplo de esto es el comunicado emitido por el PSOE, instando a todos sus cargos públicos que no participen en las concentraciones, porque, asegura: "El PP manipula".

"Me han amenazado"

Melchor León fue uno de estos cargos que recibió el comunicado: "El PSOE ha decidido no participar en ninguna concentración a favor de Ceuta”, cuenta a Susanna mientras marcha junto a de decenas de manifestantes a sus espaldas. "Pero mira, aquí estamos y el día dos estaremos también de nuevo en las manifestaciones, ya lo he dicho por activa y por pasiva".

El diputado socialista asegura que no retirará el apoyo a su ciudad por mucho que intenten obligarle desde las altas esferas del partido: "Por delante está mi ciudad que cualquier ideología política".

"Hay compañeros que no vienen por miedo"

Melchor León asegura que se arriesga a una expulsión, pero que tanto él, como otros representantes del PSOE en Ceuta han asumido ese riesgo y seguirán asistiendo a las manifestaciones, sin embargo, hay quien ha cedido antes esta suerte de amenaza: "Hay compañeros que no vienen por miedo a que los expulsen". Pero recalca: "No hay que tener miedo, y yo invito desde aquí, a todos los senadores y diputados que se han puesto conmigo en privado, que no tengan miedo, que desde Ceuta se lo agradeceremos de corazón".

"Algunos miembros de nuestro comité federal quieren quitarnos la voz"

El representante del Partido Socialista en Ceuta asegura que necesitan que otros cargos del partido no tengan miedo, ya que necesitan el apoyo: "Hace falta que se nos dé voz, que es lo que se nos quiere quitar desde algunos miembros de nuestro partido a nivel federal y desde el Gobierno, que están intentando manipular la realidad que vivimos los ceutíes día a día".

La pregunta se Susanna ante este el rechazo mostrado por León Melchor a su partido, ha sido clara: "¿No temes ser purgado políticamente?", pero su respuesta, lo fue más todavía: "No tengo por qué. Mientras pueda salir con la cabeza alta por mi ciudad y haber dado la cara por todos los ceutíes… para mí es un orgullo".

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