Su significado

La historia detrás de Uzak Şehir, el título original de En tierra lejana que ha conquistado Turquía

La ficción aterriza en España con una adaptación de su nombre original. Esto es lo que realmente significa Uzak Şehir y el motivo del cambio.

La historia detrás de Uzak Şehir, el título original de En tierra lejana que ha conquistado Turquía

Julián López
Publicado:

En tierra lejana llega a Antena 3 este domingo, la nueva apuesta por la ficción turca de la cadena que se ha convertido en un fenómeno internacional en Turquía.

La serie sigue la historia de Alya, una médica que vive en Alaska junto a su marido y su hijo hasta que un accidente acaba con la vida de su esposo. Cumpliendo su última voluntad, regresa con su hijo a Mardin para enterrarlo, pero al llegar es acusada por la poderosa matriarca del clan Albora de haber provocado la muerte, convirtiendo el duelo en una pesadilla marcada por el control familiar y la lucha por proteger a su hijo.

En España, la ficción adopta el nombre En tierra lejana, un título que refuerza el carácter emocional y territorial de la historia. La expresión sugiere un regreso doloroso a un entorno remoto, cargado de tradición y conflicto, en línea con el viaje de la protagonista a Mardin para enfrentarse al poderoso clan Albora. Esta adaptación potencia el tono dramático que caracteriza a las series turcas emitidas por Antena 3, ofreciendo una denominación más evocadora que una traducción literal del original.

En su país de origen, la serie se llama Uzak Şehir, título que, en turco, significa literalmente “Ciudad lejana”, una expresión que describe la distancia física y emocional que atraviesa la protagonista cuando regresa a su tierra natal. La adaptación española modifica “ciudad” por “tierra” para ampliar el alcance simbólico del título, reforzar su carga emocional y conectar mejor con el público local, manteniendo intacta la idea central del regreso a un lugar remoto y hostil.

En tierra lejana

