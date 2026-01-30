Nicolás Redondo arremete contra Óscar Puente: "No tiene que vanagloriarse de si no duerme o no come"

En su comparecencia en el Senado por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 45 muertos el ministro Óscar Puente pedía a la bancada que se pusiera en su lugar de cómo se encontraba anímicamente tras el choque del Iryo y el Alvia. Aseguraba que desde el día del impacto apenas había podido dormir unas 3 horas al día. "Yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia y no es mi caso", les decía a los presentes.

Estas palabras han sido objeto de debate en el plató de Espejo Público. El exsocialista Nicolás Redondo señalaba que "uno viene llorado de casa y no dice lo que duerme o no". Apunta Redondo que ante una crisis como el accidente la responsabilidad de una persona con el cargo de Óscar Puente es la de estar ahí y "no vanagloriarse de si duerme una hora o dos o no come".

"Algo mejor se habria podido gestionar la tragedia porque es humano"

Prosigue argumentando Redondo que no se puede decir en un debate con 45 muertos que no se podía haber hecho una gestión mejor de la tragedia. "Algo mejor se puede hacer y también algo peor, porque es humano".

Para Redondo Terreros el ministro tiene una visión de la responsabilidad política "inexistente" que no se define cuando empieza a vislumbrarse la jurídica. "Es por lo que se hace y por lo que no se hace y lo que no se sabe. Lo que sucede debajo de tu responsabilidad, esa es la responsabilidad política que tiene le efecto de sanar a la institución y de sanar a los damnificados".

