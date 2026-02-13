El rey Felipe y la reina Letizia cobrarán más este 2026: ¿por qué ha aumentado su sueldo?

La Casa Real ha dado a conocer cómo será su presupuesto para 2026 y, entre los datos publicados, destaca una pequeña subida en los sueldos de los miembros de la Familia Real que reciben asignación pública.

Después de varios años con las cuentas prorrogadas y con el presupuesto total congelado, Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía verán incrementadas sus retribuciones en un 1,5%, el mismo porcentaje que se ha aplicado a los funcionarios del Estado.

Se trata de un ajuste moderado que actualiza unas cantidades que llevaban sin cambios desde el pasado año. Aunque la cifra global destinada a la Casa Real se mantiene igual desde 2021, esta subida ha sido posible gracias a ahorros generados dentro de la propia institución, según han explicado desde Zarzuela.

Rey Felipe y reina Letizia | Getty Images

Cuánto cobrarán

Con la actualización aprobada, el rey Felipe VI pasará a cobrar 290.000 euros brutos anuales. Por su parte, la reina Letizia contará con una asignación de 160.000 euros, mientras que la reina Sofía recibirá 131.000 euros al año.

En conjunto, las retribuciones de los tres miembros de la Familia Real que cuentan con dotación económica superan ligeramente los 580.000 euros, lo que supone algo más de 8.000 euros adicionales respecto al año anterior.

Cabe recordar que ni el rey Juan Carlos, a quien se le retiró la asignación en 2020, ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía obtienen cantidad alguna con cargo al presupuesto de la Casa Real. Los gastos derivados de la formación y el mantenimiento de sus hijas son asumidos directamente por los reyes.

Presupuesto congelado desde 2021

El presupuesto total asciende a 8,4 millones de euros, una cifra que permanece sin cambios desde hace cinco años. A esta congelación se suma la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado vigente desde 2023, lo que ha mantenido intacta la cantidad global destinada al sostenimiento de la institución.

De acuerdo con la Constitución, el monarca dispone de libertad para distribuir esta cantidad entre los distintos conceptos necesarios para el funcionamiento de la Casa Real. En un ejercicio de transparencia, la institución ha publicado el desglose completo en su página web.

En qué se distribuyen

Casi la mitad del presupuesto, concretamente más de 3,8 millones de euros, se destinan a gastos de personal. En este apartado no solo se incluyen las asignaciones de la Familia Real, sino también las retribuciones del equipo directivo y del personal de alta dirección.

El jefe de la Casa Real, Camilo Villarino, cuya categoría es equiparable a la de un ministro, tiene asignado un sueldo bruto anual cercano a los 179.000 euros. El resto de altos cargos percibe, de media, alrededor de 130.000 euros anuales. En total, las partidas destinadas a dirección y alta dirección superan los 900.000 euros.

La segunda gran área presupuestaria corresponde a gastos corrientes, con más de 3,7 millones de euros. Aquí se incluyen conceptos como mantenimiento de instalaciones, arrendamientos, material de oficina, seguros y contratos con proveedores externos.

Además, el presupuesto contempla una partida específica para incidencias, con 168.000 euros reservados para imprevistos. En cuanto a inversiones, se destinan más de 728.000 euros a la adquisición de bienes patrimoniales, a los que se suman cerca de 700.000 euros para nuevas inversiones vinculadas al funcionamiento operativo de los servicios.

Una subida moderada

La última vez que los sueldos de la Familia Real se actualizaron fue en 2024, cuando se aplicó un incremento del 2,5% también alineado con el de los empleados públicos. En 2025 no hubo variación y las retribuciones se mantuvieron sin cambios.

Con este nuevo ajuste del 1,5%, la Casa Real mantiene la política de equiparar las actualizaciones salariales de sus miembros a las aprobadas para el conjunto de los funcionarios, sin aumentar el presupuesto total asignado.