"Necesitas superar el pasado": vuelve Entre Tierras, la serie más vista de la televisión, el 15 de marzo en atresplayer

La historia que conquistó a millones de espectadores está de vuelta. Entre Tierras, la serie más vista de la televisión en su primera temporada, estrena su esperada segunda entrega el próximo 15 de marzo en atresplayer.

Una frase que lo cambia todo: “María, tienes que despertar”. Dos décadas después de perder a Manuel, María (Megan Montaner) afronta una nueva etapa vital en un contexto muy distinto, pero con la misma fortaleza que la convirtió en uno de los personajes más queridos de la ficción reciente.

Un salto en el tiempo, nuevos conflictos

La historia retoma la vida de María tras la pérdida de Manuel y nos sitúa veinte años después, en una España rural en plena transformación. Con dos hijos a los que proteger y la responsabilidad de mantener en pie la tierra de los Cervantes, María deberá enfrentarse a cambios sociales, económicos y familiares que pondrán a prueba su resiliencia.

La segunda temporada amplía el universo de la serie con nuevas tramas, secretos del pasado que salen a la luz y conflictos que marcarán el futuro de la familia. El amor, el sacrificio y el arraigo a la tierra vuelven a ser el corazón de una historia cargada de emoción.

Un fenómeno que vuelve a hacer historia

Tras convertirse en la serie más vista de la televisión y en todo un fenómeno dentro y fuera de nuestras fronteras, Entre Tierras regresa con nuevos episodios que prometen mantener intacta la esencia que enamoró a la audiencia.

Protagonizada por Megan Montaner y con un reparto renovado que se suma a esta nueva etapa, la ficción producida por Atresmedia vuelve a apostar por grandes paisajes, interpretaciones intensas y una narrativa emocional que conecta directamente con el espectador.

El próximo 15 de marzo, comienza un nuevo capítulo en la vida de María. La tierra sigue llamando. Estreno en exclusiva en atresplayer.