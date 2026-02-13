Mejores Momentos | 13 de febrero
¡Juanjo destapa el ‘gran premio’ y consigue resolver un panel de 2.990€!
La gran gesta de Juanjo sigue en aumento tras llevarse casi 3.000€.
El valenciano sigue con la flecha hacia arriba después de caer en el gajo de los 1.000€, cantidad que ha multiplicado por dos con la consonante que ha elegido. Además del dinero ha logrado destapar la segunda parte del ‘gran premio’: un robot de cocina valorado en 990€.
Juanjo ha celebrado con euforia la resolución del panel, tras posicionarse favorablemente para jugar una final prácticamente decantada a su favor, con un marcador total de 4.090€.
Un programa atípico que nos está dejando cifras elevadas y olas consecutivas; de hecho, hasta el momento ningún panel ha sido premiado por menos de 500€.
