María consigue la cuarta ola consecutiva del programa resolviendo un panel de 562€

Parece ser que María le ha cogido el truco a la ruleta después de caer en su primera tirada en el ‘pierde turno’. La neuropsicóloga ha caído en tres ocasiones consecutivas en el gajo de los 150€.

María ha logrado alcanzar los 500€ para plantarse enseguida, sin querer arriesgarse a seguir tirando más veces y evitar así perder un dinero que, estaba siendo inferior al de los otros concursantes.

Tras las dos olas de Juanjo y la primera ola de Jorge, María se ha sumado a este “océano”, consiguiendo su primera ola individual y cuarta seguida del programa de hoy.