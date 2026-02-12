Susana Díaz responde al "desahogo" de Jordi Sevilla tras llamarla cobarde: "No voy a caer en la melancolía de la frustración"

Aún resuenan las últimas palabras de Felipe González criticando una vez más al rumbo del PSOE que marca Pedro Sánchez, llegando a confesar que votará en blanco en unas próximas elecciones generales de repetir candidatura el actual presidente del Gobierno.

También han tenido un gran impacto las declaraciones de Patxi López que destronaba a Felipe González como referente del socialismo, y en la misma línea se manifestaba Rafael Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía, también del PSOE, se pronunciaba a través de sus redes sociales, donde escribía que muchos socialistas se sienten avergonzados al escuchar a Felipe.

El periodista Paco Marhuenda recordaba que el expresidente González y Escuredo, tuvieron sus más y sus menos en el pasado: "Le purgó, y le tiene ganas".

"Discrepo con Felipe"

Susana Díaz también afirmaba sentir pena por esa guerra civil que parece haber estallado definitivamente entre unos socialistas y otros. También se posicionaba "siempre" en favor del debate interno, pero votando incondicionalmente y sin atisbo de duda por el Partido Socialista: "El partido está por encima de los dirigentes de cada momento. El PSOE es mucho más que cada uno de sus dirigentes".

"Discrepo con Felipe", afirmaba la senadora socialista. Al mismo tiempo reconocía que "se ha ganado el derecho a la libertad de decir lo que piensa porque nadie puede dudar de cómo transformó España". Hacía un alegato en pro de la fraternidad que hoy en día considera escasa en su formación.

"La muleta de los cobardes"

Jordi Sevilla, quien fuera ministro de Administraciones Públicas lanzaba un dardo a Susana por unas declaraciones previas de la también expresidenta de Andalucía, reprochándola que se situara tras "la muleta de los cobardes", después de la debacle socialista en Aragón.

La senadora socialista empleaba también símiles taurinos para responder brevemente a quien para evitar "un hundimiento" hace arreciar los vientos de cambio en el PSOE: "Yo soy más de la muleta de Curro, y del arte de la mano izquierda. Cuando el toro ha estado en la plaza, nunca he visto el toro desde la barrera, sino que me he arrimado y mucho al toro".

Calificaba de desahogo el 'rejonazo' de su compañero, a quien consideraría inmerso en una tristeza a la vez que frustrado: "Yo no voy a caer en la melancolía de la frustración. No voy a perder energía en la melancolía de los demás".

