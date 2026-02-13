Antena3
Carmen Morodo, sobre las declaraciones de Óscar López: "Es un chupatintas del partido"

El ministro culpa a Javier Lambán, del declive socialista en las elecciones de Aragón: "En lugar de hacer oposición se dedicó a hacer otra cosa".

Carmen Morodo

Marta Alarcón
Este jueves, el ministro para la Transformación Digital y de la Fundación Pública, Óscar López, culpaba en una entrevista en RNE a Javier Lambán, del declive socialista en las elecciones de Aragón. "En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa", reconocía.

Sobre estas declaraciones ha opinado la subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, quien ha avisado de que "esto no es un lapsus", y que ha dicho en público, lo mismo que "estaba diciendo en privado".

"¿Dónde ha dejado al PSOE de Castilla y León?, ¿Cuántas elecciones ha ganado?, ¿Por qué se dedicó a investigar las saunas del suegro del Presidente del Gobierno para ver si podía pillar?, que con todo mi respeto es un chupatintas del partido, no tiene más merito el ministro", ha reconocido la periodista en el programa de Antena 3.

"Echar la culpa del muerto de Pedro Sánchez a un fallecido"

La periodista se ha dirigido al diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, quien también se encontraba en la mesa de debate en el plató de Espejo Público, y le ha pedido que: "Coge la hemeroteca y vamos a ver todos los desprecios que se ha hecho desde esta dirección a aquellos que son disidentes. Aquí lo que han hecho es echar la culpa del muerto de Pedro Sánchez, a un fallecido", ha apuntado la subdirectora del periódico.

