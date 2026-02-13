Antena3
Sigue la guerra de Carlo Constanzia y Alejandra Rubio con Laura Matamoros

La colaboradora de Espejo Público responde a su primo: "No escupas al cielo que luego te cae".

Laura Matamoros

Marta Alarcón
Esta semana, la creadora de contenido y colabora de Espejo Público,Laura Matamoros, opinaba del posible embarazo de Alejandra Rubio, y comentaba que su primo Carlo Constanzia, y el había dicho que "eran solamente primos de sangre", pero que nada más, ya que él no quiere que haya relación.

"Entre la espada y la pared"

Según la colaboradora, su primo se habría enfadado con ella por haber comentado previamente partes de su vida, y desvelaba públicamente, que Carlo "no estaba atravesando un buen momento", ya que se encontraba "entre la espada y la pared".

Unas declaraciones que desmintió Alejandra Rubio, diciendo que su pareja "estaba perfectamente". Por su parte, Carlo Constanzia quiso subir una historia a su perfil de Instagram, lanzando un dardo a su prima: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría", sentenciaba.

"No escupas al cielo que luego te cae"

El dardo de Carlo Constanzia fue contestado pocas horas después por Laura Matamoros también en su perfil de Instagram, quien advertía: "Recordatorio para quien se quiera sentir aludido, no escupas al cielo que luego te cae, karma, vive en paz y sé feliz". La colaboradora estará el lunes en el plató de Espejo Público para responder a todas las preguntas sobre este tema.

Unas declaraciones por parte del hijo de Mar Flores, que según el presentador de Más Espejo, Miquel Vals, no van dirigidas para su prima, sino para la presentadora Gema López, quien ha querido enviarle un mensaje en caso de que esta información sea cierta: "Carlo lleva razón, mi vida no interesa, eres tan guapo como listo, no interesa porque yo he blindado para que no interese, porque yo me levanto a las 6.00h y curro para que no interese, así que yo hablo de tu vida porque la expones".

