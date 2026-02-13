Jacob Elordi aparece con un diente de oro en la premiere de Cumbres borrascosas: ¿Cuál es su significado?

Cuando tienes a dos grandes estrellas de Hollywood en una misma producción, lo justo es explotar al máximo su talento. Ahora bien, si además estas dos estrellas son Jacob Elordi y Margot Robbie, es imposible resistirse a llevarlos por el mundo promocionando la cinta.

La campaña de presentación de Cumbres borrascosas ha dado mucho de qué hablar. Los looks de Robbie y la más que palpable química entre ambos han acaparado la atención de los medios durante semanas. Una estrategia sólida que, muy probablemente, se traducirá en un éxito en taquilla desde su estreno en cines.

Jacob Elordi tapa a Margot Robbie de la lluvia en la premiere de Cumbres Borrascosas en Londres | Gtres

En este contexto de premieres, Elordi ha querido llevar su presencia física un paso más allá. Y es que, si bien no le hace falta mucho para llamar la atención, el actor de Euphoria ha sorprendido a todos con un diente de oro en el estreno de la cinta en Sídney.

Este diente de oro, más bien una capa que cubre su diente real, es de nada menos que 14 quilates y cuenta con dos diamantes blancos. Todo un lujo que está directamente relacionado con su papel en Cumbres borrascosas.

En el diente se pueden ver las iniciales C y H; es decir, Catherine Earnshaw y Heathcliff: los protagonistas que salieron de la literatura para conquistar el cine una vez más.

Jacob Elordi con un diente de oro | Getty

No se trata de una réplica, Jacob Elordi optó por llevar la pieza original del rodaje a la premiere en Australia. La cual, según explicó el joyero detrás del diseño a Page Six, se hizo con "una técnica milenaria" para que "pareciera una joya clásica y antigua" con un "toque romántico".

Cumbres borrascosas ya está en cines. Sin embargo, dejando de lado el disfrute de la historia que ha reimaginado la directora Emerald Fennell, estas semanas de apariciones públicas, vestuarios imposibles y carismas únicos han hecho las delicias de todos los fans tanto de Jacob Elordi como de Margot Robbie.