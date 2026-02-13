Antena3
Antena 3 estrena con éxito Perdiendo el juicio, líder y la oferta estelar más vista del jueves

La ficción aterriza líder y como la oferta estelar más vista, además del mejor estreno de ficción de la temporada en las privadas.

Perdiendo el juicio

Antena 3 estrenó este jueves su nueva apuesta de ficción para el Prime Time, Perdiendo el juicio, y lo hace a lo grande: es líder y la oferta estelar más vista de la noche con una media de 1,1 millones de seguidores, un 12% de cuota y más de 2,2 millones de espectadores únicos, siendo también el mejor estreno de ficción de temporada en las privadas.

Con este liderazgo, la serie protagonizada por Elena Rivera gana a todos sus competidores, obteniendo una ventaja de +1,2 puntos sobre sus principales perseguidores.

Cada jueves, no te pierdas un nuevo capítulo en Antena 3 a las 23.00h.

Kazim

Kazim se queda sin casa, sin dinero y sin familia: ¡el karma le pasa factura!

Del altar al calabozo: la boda de Daniela termina con una detención inesperada

Gabriel provoca que Amanda vuelva a perder los nervios: “Me has detonado”
Gabriel provoca que Amanda vuelva a perder los nervios: “Me has detonado”

Daniela le hace una petición a Amanda antes de su boda: “Es importante que vengas”
Daniela le hace una petición a Amanda antes de su boda: “Es importante que vengas”

¿Aceptará Amanda la propuesta laboral de Gabriel?
¿Aceptará Amanda la propuesta laboral de Gabriel?

Cuando todas las puertas parecían estar cerradas para la abogada, Gabriel Ochoa le ha hecho una propuesta en firme.

“He perdido al bebé”: Amanda pierde los nervios en pleno juicio
“He perdido al bebé”: Amanda pierde los nervios en pleno juicio

El aborto de Amanda no solo cambia su vida personal, sino que desencadena un episodio clave durante uno de los juicios más importantes de su carrera.

