Antena 3 estrena con éxito Perdiendo el juicio, líder y la oferta estelar más vista del jueves

Antena 3 estrenó este jueves su nueva apuesta de ficción para el Prime Time, Perdiendo el juicio, y lo hace a lo grande: es líder y la oferta estelar más vista de la noche con una media de 1,1 millones de seguidores, un 12% de cuota y más de 2,2 millones de espectadores únicos, siendo también el mejor estreno de ficción de temporada en las privadas.

Con este liderazgo, la serie protagonizada por Elena Rivera gana a todos sus competidores, obteniendo una ventaja de +1,2 puntos sobre sus principales perseguidores.

Cada jueves, no te pierdas un nuevo capítulo en Antena 3 a las 23.00h.