Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba

Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, más conocida como la duquesa de Alba, llevó una vida marcada por la ejemplaridad y un apellido aristocrático. Fue tras la muerte de su padre, cuando asumió plenamente su papel al frente de una de las casas nobiliarias más importantes de Europa.

Con sentido del deber desde la cuna, la duquesa siempre se mostró cercana al pueblo. Pese a ser bautizada por reyes y criada en palacios, Cayetana siempre mantuvo los pies en el suelo.

La muerte de la duquesa de Alba supuso la pérdida del pilar que mantenía unida a la familia. Por eso, hoy recibimos a su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, para que nos cuente cómo se encuentra la familia durante el centenario del nacimiento de la duquesa. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!