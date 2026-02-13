Antena3
Mejores Momentos | 13 de febrero

Jorge resuelve el panel de la ‘letra oculta’ por 725€

El concursante del atril amarillo ha conseguido adivinar la letra oculta y llevarse el ‘super comodín’.

Jorge destapa la 'letra oculta'

Adrián Moreno
Tal era la confianza de Jorge al tirar, que ya tenía decidido seguir probando su puntería en la ruleta antes de que Jorge Fernández le lanzara el aviso de que le quedaban solo 25€ para obtener su primera ola.

Su insistencia ha hecho que continue en busca de consonantes para sumar dinero en su marcador, hasta plantarse en los 725€, a falta de una sola consonante para resolver el panel.

Además de la elevada renta económica que ha ganado, Jorge podrá ayudarse durante el resto del programa del ‘super comodín’ conseguido tras adivinar la ‘letra oculta’.

