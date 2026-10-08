Salvador Viada, exfiscal sobre el caso Leire: "El grano en el trasero era la jueza y todo apunta a que el grano era de Sánchez"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detalla que el entorno de la exmilitante socialista Leire Díez, llegó a plantear a una mujer ligada al clan de 'Los Rochos' una actuación contra la jueza Beatriz Biedma. La UCO aprecia en dicha actuación "la intención de causar un daño físico" a la instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha unido este informe a la causa sobre la presunta organización criminal vinculada a Díez. Por ello, el exfiscal del Tribunal Superior, Salvador Viada, no se lo cree: "Desde fuera parece increíble, en un estado de derecho no puede ocurrir, los jueces y fiscales deben trabajar con la tranquilidad de su trabajo sin que sea perturbado por mafias".

"En este caso había un grano en el trasero de alguien, y ese grano era la jueza" y explica que probablemente ese grano pertenecía a Sánchez.

Una trama organizada

El exfiscal detalla que la intención de "quitarse de en medio" a Biedma, llega después de que se impute a la mujer del presidente del Gobierno y que lo mas importante es que contaban con sectores del país que les ayudaron: "La Fiscalía, Guardia Civil, hacienda, esto no es algo que pueda constituir un partido político, hace falta una ayuda". Salvador Viada piensa que el objetivo no era ejecutarla: "Al principio pensé que era organizar campañas de prensa, no eliminarla".

Susanna Griso le ha preguntado a Salvador Viada, cuáles podían ser las condenas si se confirma todo el caso sobre Biedma. "Estamos hablando de conspiraciones, si empiezan a realizar actos que atenten contra la vida, sería muy grave, pero si por el contrario es el diseño de una operación que se queda su ejecución para más adelante, esto tiene unas penas más bajas. No es ninguna vaga tela. Leire ha sido el instrumento del PSOE", apostilla.

La pregunta de Javier Caraballo

El periodista, Javier Caraballo, le ha querido exponer al propio exfiscal que ha podido conocer que la actual fiscal está intentando tapar lo que ocurrió con anterioridad y le pregunta a Viada si conoce algo.

El ocultar información es un hábito que se produjo en la época de García Ortiz, Peramato es del mismo perfil que Ortiz, con otros limites morales. Estamos en un punto que es muy difícil concebir que esto pueda ocurrir, es grave porque esas personas que impulsan esto, están por debajo de una banda de narcotraficantes que se niegan a hacer este trabajo".

Finalmente, el exfiscal Viada ha respondido a la pregunta de Susanna Griso sobre si van a imputar o pueden imputar al PSOE antes de la campaña electoral: "La imputación del PSOE llevo tiempo pensando que se va a producir, se debe imputar cuando se cometen delitos en su beneficio y su seno, en este caso, la gerente del PSOE está imputada, va a llegar". Explica que la interferencia electoral tiene la costumbre de no tomar resoluciones que incitan a la campaña electoral, cosa que es cuestionable, apunta Salvador Viada.

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