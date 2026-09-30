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Leire Díez

La UCO investiga el supuesto plan contra la jueza Biedma: "No se le dio nungún susto porque se dio cuenta de que la estaban persiguiendo"

Agentes de la Guardia Civil han tomado declaración en Badajoz a personas relacionadas con las supuestas actuaciones contra la magistrada que investigó a David Sánchez. Biedma declarará el 8 de octubre como perjudicada en la Audiencia Nacional.

Jueza Beatriz Biedma

La UCO interroga en Badajoz a testigos de las presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La investigación sobre las presuntas maniobras dirigidas contra la jueza Beatriz Biedma avanza. Antena 3 Noticias ha confirmado que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han tomado declaración a varios testigos sobre las actuaciones que se atribuyen al entorno de la exmilitante socialista Leire Díez.

Parte de esas diligencias se han desarrollado en Badajoz, donde los investigadores han interrogado a personas vinculadas al conocido como clan de Los Rochos. Uno de los testimonios sostiene que personas relacionadas con la presunta trama habrían intentado que miembros de este entorno intimidaran a Biedma, la magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Beatriz Biedma declarará como perjudicada

La propia magistrada pasará próximamente de denunciar los hechos a declarar ante la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha citado a Biedma para el próximo 8 de octubre en calidad de perjudicada dentro de la causa que investiga las supuestas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Biedma considera que fue objeto de actuaciones encaminadas a recopilar información sobre su vida personal y profesional, desacreditarla y promover denuncias contra ella con el objetivo de apartarla de determinadas investigaciones. Entre ellas se encontraba precisamente la causa que instruía contra David Sánchez.

La magistrada ha aportado además nuevas pruebas a la investigación. Entre la documentación entregada figuran decenas de vídeos relacionados con las supuestas actuaciones dirigidas contra ella, material que se incorpora ahora a la causa que instruye la Audiencia Nacional. Un exmiembro del clan ha asegurado que "la jueza se había dado cuenta de que estaban haciendo fotos y de todo", porque, tal y como cuenta: "No se le llegó a dar ningún susto porque se había dado cuenta de que la estaban persiguiendo".

La Audiencia Nacional investiga las supuestas maniobras

La Audiencia Nacional permitió hace unos días que Biedma se personara como perjudicada. El juez considera que tiene esa condición, al menos, por un posible delito de calumnias.

La investigación trata de determinar si existió una estructura destinada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO para desacreditarlos o interferir en investigaciones sensibles.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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