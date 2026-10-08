La jueza Biedma comparece en la Audiencia Nacional para denunciar las maniobras de la trama de Leire Díez

Cita importante en la Audiencia Nacional donde hoy va a comparecer la jueza Beatriz Biedma, que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La magistrada va a denunciar las presuntas maniobras en su contra por parte de las llamadas cloacas del PSOE y de la llamada fontanera, Leire Díez.

El juez Santiago Pedraz considera a Biedma perjudicada "al menos por el delito de calumnia", después de que ésta denunciase "indicios" sobre actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, "desacreditarla" y promover denuncias en su contra por su condición de instructora de la causa contra David Sánchez.

Biedma ha instado, en varios escritos, a investigar si la presunta trama contactó con un clan de narcotráfico para actuar en su contra, amenazarla o coaccionarla. En una de las agendas de Leire Díez se encontró una anotación en el día 25 de marzo de 2025 que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que en una publicación se relacionó con la supuesta existencia de contactos promovidos con un "conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada". Hasta la fecha el juez Pedraz no ha pedido indagar en ello al considerar que Biedma supo estos extremos "a través de información", si bien la jueza ya deslizó que hay testigos cuya identidad no quiso facilitar para salvar su declaración, algo en lo que este jueves podrá abundar.

La Celsa es Cinthia Rocho, supuesta líder del clan, que ha asegurado ante la UCO que el exjuez Sáenz de Tejada, contacto de Leire en Badajoz, le hizo el siguiente encargo vía teléfono: "Que había que eliminarla. Que era un puto grano en el culo. Que solo a palos aprende el burro".

Ella entendió que querían causarle daño físico y se negó. Otro de los contactos de la trama, Joaquín Parra, ha declarado ante los agentes que al menos 3 cómplices del exmagistrado estaban pendientes de todos los movimientos de la jueza.

"Se había realizado una serie de seguimiento a la magistrada Biedma por parte de una serie de individuos próximos a Sáenz de Tejada, que le servirían como informadores". Este informe llega a solo unas horas de que la jueza Biedma se declare como perjudicada en la Audiencia Nacional.

La UCO mantiene que las cloacas se habrían servido especialmente del exmagistrado Sáenz de Tejada, a través del cual se habrían pretendido articular diversas vías cuyo propósito común habría sido "desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente".

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