El entorno de Leire Díez planteó a la banda de 'Los Rochos' provocar "un daño físico" a la jueza Biedma

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla que el entorno de la exmilitante socialista Leire Díez llegó a plantear a una mujer ligada al clan de 'Los Rochos' una actuación contra la jueza Beatriz Biedma. La UCO aprecia en dicha actuación "la intención de causar un daño físico" a la instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha unido este informe a la causa sobre la presunta organización criminal vinculada a Díez.

El informe de la UCO

De acuerdo con el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Servimedia, Cintia Rocho Leal fue interrogada por los agentes como testigo y les dijo que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, integrante del grupo de la exasesora socialista, la llamó por teléfono para hablarle de Biedma. En base a su relato, le dijo de la jueza "que era un puto grano en el culo y que había que eliminarla", y añadió que "a palos aprende el burro".

Según la testigo ligada a 'Los Rochos', un clan al que fuentes abiertas citadas por la UCO relacionan con el narcotráfico, el entorno de Díez planteó una actuación con "la intención de causar un daño físico" a Biedma. La testigo afirma que entendió que "querían causarle daño físico" a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investigó a David Sánchez.

"Jueza Badajoz. La celsa. Heroína & Gitano"

El origen del informe es una anotación manuscrita en una de las agendas intervenidas a Díez, en la que aparece: "Jueza Badajoz. La celsa. Heroína & Gitano". Tras publicarse esa nota, Rocho se reconoció como "La celsa" y explicó en una entrevista que dos individuos, que se identificaron como magistrado y abogado, le trasladaron su intención de "quitar de en medio" a Biedma.

En diciembre de 2024, la testigo inició una conversación por Facebook con Sáenz de Tejada, que le habló de una "mafia judicial" en Badajoz. Días después, un perfil a nombre de "José García Fernández" le planteó en mensajes de audio la necesidad de "hacer una limpieza" de los juzgados de Badajoz, una propuesta que, según su declaración, la mujer rechazó. Tras un nuevo contacto sin respuesta, llegó la llamada del exmagistrado, en la que se refirió a la jueza como "La Biedma".

La UCO destaca que esa conversación supuso un cambio, al centrarse en "una actuación concreta dirigida contra la magistrada" y no en los jueces de Badajoz en general, un viraje producido "a iniciativa del exmagistrado". Los investigadores enlazan este testimonio con la declaración de Joaquín Parra Páez, al que el empresario Javier Pérez Dolset pidió contactos en Badajoz en agosto de 2024.

Después de una de las reuniones, Dolset anotó en su teléfono: "Jueza del hermano, choriza sin igual". Tras ello, se reunieron con Leire Díez y crearon el grupo de WhatsApp "Vacaciones y Viajes" junto a Sáenz de Tejada. Los cuatro se citaron después en un piso de la calle Diego de León de Madrid que, según declaró Parra, era en palabras de Leire Díez y de Dolset, "uno de los pisos franco del PSOE". Allí, el exmagistrado definió estrategias judiciales "para truncar la causa que afectaba al hermano del presidente, principalmente a través de la recusación de la magistrada instructora".