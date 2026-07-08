Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis del PSOE

Salen a la luz nuevos mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos: "Son para decir: "Oye, que tengo más y pueden salir a la luz""

Un intercambio de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos tan solo un mes antes de que el ministro fuera destituido muestra el descontento que tenía el presidente del Gobierno con la gestión que se hacía desde Ferraz.

Filtración de mensajes entre Sánchez y Ábalos.

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

En el intercambio de mensajes Pedro Sánchez afea a José Luis Ábalos, entonces secretario de organización del PSOE, su falta de gestión política desde Ferraz. Le habla de un acto de medio ambiente en el que no se ha dejado ningún mensaje político. El presidente del Gobierno le dice a Ábalos que hay que aprovechar esos actos para mandar mensajes sectoriales y políticos. "Mensajes a colocar en estos actos", dice.

Sánchez se quejaba de que Ferraz estaba desasistido y lo cubría como podía Santos Cerdán. Estas conversaciones, que ha sacado a la luz 'OK Diario' datan del 5 de junio de 2021, en julio Sánchez ya cesa a Ábalos. Trasciende en este intercambio de mensajes el malestar que había desde Moncloa porque Ábalos no cumplía con sus funciones y ya se empezaba a escuchar que estaba muy metido en juergas.

Santos Cerdán empezó a filtrar información sobre las juergas de Ábalos

El periodista Juan Fernández- Miranda señala que a Sánchez le preocupaba mucho en esa época que Ferraz estuviera desatendido. "El partido sufrió desde que Sánchez se fue a Moncloa. Ábalos en ese momento no estaba en el mensaje político", destaca. De esos mensajes se deduce que Santos Cerdán ya empieza a "hacerle la cama" al exministro, ahora en prisión. Añade Elisa Beni que fue preciosamente Santos Cerdán quien comenzó a filtrar datos sobre las juergas de Ábalos y su caótica vida sentimental.

"La comunicación entre Moncloa y Ferraz era cero"

Toni Bolaños recuerda otro dato del contexto en el que se produjeron estos mensajes. Ese año, 2021, hubo una moción de censura en Murcia que supuestamente iba a cambiar la política española pero que fracasó por los votos de los tránsfugas de Ciudadanos. En ese momento la comunicación entre Moncloa y Ferraz era cero. "En Ferraz estaban entusiasmados para quemar a Iván Redondo. La moción de censura de Murcia estaba autorizada por Pedro Sánchez".

Apunta la presentadora de 'Espejo Público' Susanna Griso que el filtrador de estos mensaje solo puede ser Ábalos porque Pedro Sánchez no va a tener ningún interés en que se sepan estas conversaciones. "Siempre digo que esto son pellizcos de monja para decir: "Oye, que tengo más... y pueden salir"", sostiene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

El mensaje de Carlos Alsina a Manu Sánchez.

La 'curiosa' reacción de Carlos Alsina al descubrir que Manu Sánchez estaba al frente de Espejo Público: "¿Qué haces tú ahí?"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Filtración de mensajes entre Sánchez y Ábalos.

Salen a la luz nuevos mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos: "Son para decir: "Oye, que tengo más y pueden salir a la luz""

Toni Bolaño

Fernández- Miranda y Toni Bolaño, duros con los 'vasallos' de Trump en la OTAN: "Unos pelotas insoportables"

Manel Fuentes avisa a los concursantes de ¡Salta!: “Es el puente más difícil de cruzar”

Manel Fuentes avisa a los concursantes de esta noche en ¡Salta!: “Es el puente más difícil de cruzar”

"Es preocupante": Chris Pratt analiza cómo influye actualmente la Inteligencia Artificial en nuestras vidas
El Hormiguero

Chris Pratt alerta en El Hormiguero sobre los peligros de la Inteligencia Artificial

"Arnold es lo más": Chris Pratt desvela cómo es tener a Schwarzenegger como suegro
El Hormiguero

Chris Pratt revela en El Hormiguero el papel de Arnold Schwarzenegger en las reuniones familiares

Javier revoluciona AlaZ en un solo turno... ¡de 16 aciertos!: llega a 23 y obliga a David a la heroica
AlaZ | 7 de julio

Javier revoluciona AlaZ en un solo turno... ¡de 16 aciertos!: llega a 23 y obliga a David a la heroica

El concursante madrileño ha pasado de un inicio flojo a un final demoledor, luchando por un bote de 730.000 euros.

“Costó, pero salió”: George Clooney pone en apuros a David en el ¿Dónde Están?
Mejores momentos | 7 de julio

“Costó, pero salió”: George Clooney pone en apuros a David en el ¿Dónde Están?

El concursante ha cometido un fallo inesperado en su prueba fetiche y, por momentos, ha temido que su habitual pleno peligrara.

El curioso pleno de David en La Pista gracias a Pitbull: ¡sólo necesita contar hasta cuatro!

El curioso pleno de David en La Pista gracias a Pitbull: ¡sólo necesita contar hasta cuatro!

Javier cumple el deseo de Karina: enamora cantando ‘Il mondo’ en Pasapalabra

Javier cumple el deseo de Karina: enamora cantando ‘Il mondo’ en Pasapalabra

Ana Obregón

Ana Obregón inaugura el verano con su mítico posado de fotos

Publicidad