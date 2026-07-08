Salen a la luz nuevos mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos: "Son para decir: "Oye, que tengo más y pueden salir a la luz""

En el intercambio de mensajes Pedro Sánchez afea a José Luis Ábalos, entonces secretario de organización del PSOE, su falta de gestión política desde Ferraz. Le habla de un acto de medio ambiente en el que no se ha dejado ningún mensaje político. El presidente del Gobierno le dice a Ábalos que hay que aprovechar esos actos para mandar mensajes sectoriales y políticos. "Mensajes a colocar en estos actos", dice.

Sánchez se quejaba de que Ferraz estaba desasistido y lo cubría como podía Santos Cerdán. Estas conversaciones, que ha sacado a la luz 'OK Diario' datan del 5 de junio de 2021, en julio Sánchez ya cesa a Ábalos. Trasciende en este intercambio de mensajes el malestar que había desde Moncloa porque Ábalos no cumplía con sus funciones y ya se empezaba a escuchar que estaba muy metido en juergas.

Santos Cerdán empezó a filtrar información sobre las juergas de Ábalos

El periodista Juan Fernández- Miranda señala que a Sánchez le preocupaba mucho en esa época que Ferraz estuviera desatendido. "El partido sufrió desde que Sánchez se fue a Moncloa. Ábalos en ese momento no estaba en el mensaje político", destaca. De esos mensajes se deduce que Santos Cerdán ya empieza a "hacerle la cama" al exministro, ahora en prisión. Añade Elisa Beni que fue preciosamente Santos Cerdán quien comenzó a filtrar datos sobre las juergas de Ábalos y su caótica vida sentimental.

"La comunicación entre Moncloa y Ferraz era cero"

Toni Bolaños recuerda otro dato del contexto en el que se produjeron estos mensajes. Ese año, 2021, hubo una moción de censura en Murcia que supuestamente iba a cambiar la política española pero que fracasó por los votos de los tránsfugas de Ciudadanos. En ese momento la comunicación entre Moncloa y Ferraz era cero. "En Ferraz estaban entusiasmados para quemar a Iván Redondo. La moción de censura de Murcia estaba autorizada por Pedro Sánchez".

Apunta la presentadora de 'Espejo Público' Susanna Griso que el filtrador de estos mensaje solo puede ser Ábalos porque Pedro Sánchez no va a tener ningún interés en que se sepan estas conversaciones. "Siempre digo que esto son pellizcos de monja para decir: "Oye, que tengo más... y pueden salir"", sostiene.

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