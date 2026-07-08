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¡Se atreven con todo! Los talents del segundo Asalto de La Voz Kids demuestran su gran improvisación

Los artistas nos demuestran lo mucho que saben de canciones, ¡y lo bien que se lo pasan cantando!

Lola, talent de La Voz Kids

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Ximena Rodero | Ángela Rolo
Publicado:

Los talents del segundo Asalto de La Voz Kids lo han dado todo en el juego de ‘Una palabra, una canción’. El reto consiste en sacar un papel con un artista o palabra, y con esa palabra cantar una canción. Parece fácil, pero… ¿podrán hacerlo nuestros talents?

Nada más sacar la primera palabra, “Amor”, ya vemos la variedad de gustos de este grupo, han pasado de Rigoberta Bandini a El Barrio, superando la ronda sin problema.

Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vemos la palabra “Diva” es el temazo de Melody, y parece que a Erick también le pasa lo mismo porque no ha dudado en cantarla cuando le ha tocado.

Sebastián Yatra, Lola Índigo o Ana Mena, han sido algunos de los artistas que les ha tocado a nuestros talents. Para no perderte las canciones que han elegido… ¡Dale play al video!

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