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Así consigue Íñigo Asiain que los concursantes suenen como los artistas imitados en Tu cara me suena: "Son muy disciplinados"

El vocal coach del programa nos ha explicado cuál es su función en Tu cara me suena y ha recordado alguna de las imitaciones que más le ha sorprendido en la historia del formato.

Así consigue Íñigo Asiain que los concursantes suenen como los artistas imitados en Tu cara me suena: "Son muy disciplinados"

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Uno de los responsables de que los concursantes nos sorprendan en cada gala con brillantes imitaciones es Íñigo Asiain, el vocal coach de Tu cara me suena que ayuda a los participantes a buscar las diferentes coloraturas, timbres y rasgos característicos en la voz de los artistas.

"Son concursantes muy disciplinados y todos trabajan mucho y muy bien", nos ha explicado Íñigo sobre cómo ha sido trabajar con los concursantes de este año. El vocal coach ha recalcado que lo más importante para hacer una buena imitación es que "confíen en sí mismos y creer".

Además, hemos querido preguntarle a Íñigo Asiain cuál ha sido la imitación que más le ha sorprendido en la historia del programa y hay una actuación relativamente reciente que se ha venido a su mente. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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