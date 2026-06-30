'La Caída' de Santos Cerdán, un libro autoeditado con su versión de su historia: "Mi papel era el de hacer que las cosas pasaran"

Cerdán, nacido en Milagro (Navarra) en 1969, técnico en Electrónica Industrial de formación y militante socialista desde 1999, ascendió hasta convertirse en Secretario de Organización del PSOE. La tercera persona con más poder durante años dentro del Partido Socialista Obrero Español. Su rol fue clave en las primarias que auparon a Pedro Sánchez, en la moción de censura de 2018 y, especialmente, en las complejas negociaciones para la investidura de 2023 con formaciones como PNV, EH Bildu y Junts. Él mismo se define como "el arquitecto de las mayorías imposibles", el engranaje que hacía posible lo que otros veían inviable.

El libro solo hay una referencia a Ábalos y ninguna a Koldo o Leire, tampoco sobre los casos judiciales que lo salpicaron. Lo que hay son reflexiones o meditaciones sobre la fragilidad del poder y la velocidad con la que un "relato" puede sepultar una trayectoria. Cerdán describe su caída no como un hecho aislado, sino como el resultado de haber incomodado a muchos al conectar piezas aparentemente incompatibles del tablero político. Evita detalles concretos de las investigaciones y se centra en la experiencia humana: la soledad de la celda, el cambio de miradas en el entorno y el peso de la presunción de inocencia erosionada por filtraciones y titulares.

Frases más destacadas del libro

A lo largo de sus páginas, Cerdán ofrece reflexiones que condensan su visión de su "caída". "Durante años fui quien ayudó a que la maquinaria funcionara, quien engrasaba piezas que parecían incompatibles, quien llegó a convertir conversaciones que la mayoría consideraba imposibles en acuerdos viables", dice en su libro.

"Mi papel era el de hacer que las cosas pasaran, el de conectar posiciones que parecían incompatibles y mantener abiertos canales de diálogo cuando otros los daban por rotos y de convertir lo improbable en posible. Y ese papel, a la vista de los acuerdos conseguidos, es la historia de un trabajo demostrado de éxito. Y tengo claro que a muchos ha molestado".

"En política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema, y los problemas no se gestionan. Se eliminan", dice.

Sobre el impacto de la visibilidad: "Pasé de trabajar principalmente en la sombra, siendo un rostro poco conocido, a ser el protagonista de una negociación que tenía como objetivo conseguir la investidura más difícil de la democracia en España. [...] Pero hubo un día que marcó esas negociaciones, al menos en lo personal: el día en que me hice la fotografía con Carles Puigdemont en Bruselas. A partir de ese momento, dejé de ser una figura desconocida para la opinión pública y eso cambió todo".

Son precisamente estos encuentros con Puigdemont y su negociación con el PNV lo que a su juicio propician la animadversión de enemigos que sugiere y no cita.

Sobre el inicio sutil de la caída: "Empiezas a notar una incomodidad. Lees una noticia. Luego otra. Y otra. Tu nombre empieza a aparecer, no en una acusación formal, no en una decisión judicial, aparece en titulares. Y los titulares no preguntan, sugieren. La sospecha no necesita ser cierta, solo necesita repetirse".

Sobre su defenestración política cuando en su escaño leyó el escrito demoledor de su imputación, asegura: "En cuestión de días pasé de debatir estrategias con el presidente del Gobierno a ser acusado de delitos muy graves y a cruzar la puerta de una prisión preventiva".

En el epílogo, reflexiona: "La verdad necesita tiempo y el relato no. El relato se instala rápido, se repite, se simplifica. Y cuando se consolida, ya no compite, sustituye. [...] Salir no es volver. Es aprender a vivir con lo que otros decidieron que eras. Y entender que, en este tiempo, la verdad no siempre te libera, pero callar, seguro que te condena".

Es su versión de la historia, la autoexcusa la esencia del libro: una defensa de la presunción de inocencia, una crítica al poder del relato mediático y un recordatorio de la soledad que acompaña a quien cae en desgracia política.

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