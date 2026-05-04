El politólogo Javier Sánchez: "Solo si Ábalos tira de la manta y cuenta algo nuevo la gente dará importancia a la corrupción"

El politólogo y analista de comunicación Javier Sánchez analiza en Espejo Público la declaración del exministro José Luis Ábalos dentro del 'caso mascarillas'. Señala que si Ábalos "no cuenta nada que no sepamos" apenas va a pesar su declaración en el PSOE. Advierte que en el barómetro del CIS del último año la corrupción y el fraude ocupaban el undécimo lugar en las preocupaciones de los españoles. "Suponían menos de un 9% entre sus preocupaciones".

Cree que con la implicación de Ábalos en este caso de corrupción se produjo la 'teoría de la fatiga del escándalo'. "La gente ha recibido tantas noticias de corrupción que ya han desconectado y se percibe como un ruido de fondo". Considera que si hay un descenso de votos en el PSOE puede ser por la corrupción pero también por un desgaste por la gestión del PSOE. "Cuanto más se habla de corrupción crecen otras opciones que no son PSOE y PP, crece Vox", manifiesta.

"Si Ábalos cuenta algo nueva la gente volverá a mirar hacia ese lado"

Cree Javier Sánchez que la gente ha desconectado y ha procesado estos casos de corrupción sin darles demasiada importancia. "Si Ábalos tira de la manta y cuenta algo nuevo, es entonces cuando la gente volverá a mirar hacia ese lado".

Sobre las elecciones en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo señala el politólogo que a Juanma Moreno le ha funcionado muy bien su estrategia que es la de no prestar atención a Vox. "Juanma Moreno ha evitado el conflicto con los de Abascal y no entra en la agenda, a pesar de haber sido el primer varón que hizo pactos con Vox. Al final, ignorándole y evitando el conflicto constante le ha ido bien. Vox queda desdibujado en Andalucía porque no sabe cómo oponerse a Juanma y a esa normalidad, que es lo que los andaluces buscan".

Sobre la estrategia en las elecciones andaluzas de la candidata María Jesús Montero mantiene que es la primera vez que ve cómo un candidato lleva su programa electoral en un cartel. En este caso Montero ha basado su reclamo en las urnas con la sanidad pública. Sostiene que en el PSOE de Andalucía han percibido que "es la principal preocupación que tiene la gente allí y han centrado en eso su campaña".

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