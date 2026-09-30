Rifirrafe por las referencias al franquismo en el Real Decreto de vivienda: "No te pongas a defender a Franco que no tienes razón"

El BOE ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley 26/2026, aprobado este martes por el Consejo de Ministros en el marco del acuerdo entre el PSOE y Sumar. Se trata de uno de los dos reales decretos-ley aprobados por el Ejecutivo, cuya convalidación está prevista para este viernes en un pleno extraordinario del Congreso.

Entre sus páginas, la mención a Maricarmen aparece en varias ocasiones. La mujer, de 87 años, fue desahuciada el pasado miércoles 23 de septiembre y se ha convertido en uno de los rostros de la protesta por el problema de la vivienda, que tiene uno de sus principales focos en la Puerta del Sol de Madrid. Allí, cientos de manifestantes acampan desde el pasado sábado para reclamar soluciones ante la situación de la vivienda.

"Maricarmen es víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura"

"Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años". Estas son algunas de las palabras que recoge el decreto en referencia a la mujer y que han despertado un intenso debate en el plató, especialmente por la referencia al franquismo.

"Han tardado diez segundos en echarle la culpa a Franco, cuando fue precisamente gracias a las viviendas de renta antigua que Maricarmen ha podido vivir todos estos años con unos precios tan asequibles para donde vive", reprochaba la periodista y colaboradora Marta García al referirse al contenido del decreto.

A estas críticas añadía su referencia a los "decretos socialistas", que, según sus palabras, acabaron con los "alquileres baratos" y con la "posibilidad de subrogar".

El periodista Toni Bolaño, que se mostraba en desacuerdo con estas palabras, respondía: "Una cosa no quita la otra, no te pongas a defender a Franco porque no tienes razón".

García continuaba con sus reproches y citaba el preámbulo de la Constitución española para defender que "prohíbe legislar ad hominem". "Hay que guardar un poquito las formas", añadía.

Bolaño cerraba el debate contestando: "Por esa regla de tres, la Constitución cita a Juan Carlos I, con lo cual no vamos bien".

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