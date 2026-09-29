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AlaZ | 29 de septiembre

“Jaquimazo” y empate: la respuesta de David que neutraliza la presión de Moisés en AlaZ

Moisés le ha puesto picante al desenlace rompiendo el empate a 21 y David ha respondido a esa presión con un acierto que servía para firmar tablas definitivamente.

a respuesta de David que neutraliza la presión de Moisés en AlaZ

“Jaquimazo” y empate: la respuesta de David que neutraliza la presión de Moisés en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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“‘Jaquimazo’ para empatar”, así ha resumido Roberto Leal el apasionante desenlace de este duelo entre David y Moisés en AlaZ. Los dos concursantes han firmado tablas, con 22 aciertos, tras un gran toma y daca que ha ido trasladando la presión de uno a otro atril durante toda la prueba. Ha sido el barcelonés quien ha dado la respuesta definitiva y que hacía justicia tanto a su mérito como al de su rival.

Moisés quiso agitar el desenlace y David aceptó el reto. Con empate a 21 aciertos, el riojano decidió dar un paso al frente y encontró una respuesta que le permitía romper la igualdad, obligando a su rival a afrontar uno de los momentos de mayor presión de la tarde. La jugada cambió por completo el panorama, pues el barcelonés ya no tenía margen para especular: necesitaba acertar.

Fue entonces cuando apareció una palabra tan poco habitual como providencial: “jaquimazo”. David encontró la respuesta en el momento exacto en que más la necesitaba y transformó una situación comprometida en un valiosísimo empate. ¡Revívelo en el vídeo!

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