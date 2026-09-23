"Hoy no va a pasar nada": Toni Bolaño descarta un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta

"Hoy no va a pasar nada", prevé el periodista Toni Bolaño ante las alertas por un posible nuevo intento de entrada masiva en Ceuta. Este miércoles se ha difundido a través de las redes sociales un nuevo llamamiento para intentar entrar en España, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos. Ante esta situación, se ha reforzado la vigilancia en la frontera, con militares desplegados en Benzú y drones y helicópteros sobrevolando la zona.

Bolaño justifica su predicción en el hecho de que "Marruecos tiene a todo el mundo mirando a sus fronteras" por la celebración de las elecciones.

El periodista considera que "el problema no está en la seguridad que tenga España en la frontera", explicaba, antes de poner el foco en la Gendarmería y la Policía marroquíes. "¿Qué es lo que hacen?", se preguntaba.

El "pequeño gesto" de Sánchez

En este contexto, Bolaño también ha puesto en valor el "pequeño gesto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a sus últimas declaraciones sobre la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio. Sánchez aseguró este martes que "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló durante aquella jornada y reclamó al país vecino explicaciones y medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Lo hizo durante una entrevista con CNN desde Nueva York, donde participa en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Bolaño también hizo referencia durante su intervención al encuentro de Sánchez con el presidente estadounidense, Donald Trump. "Me alegro de que España no le baile el agua a ese señor que ayer dijo que iba a aniquilar a Irán", afirmó el periodista.

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