Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Alerta en Ceuta

"Hoy no va a pasar nada": Toni Bolaño descarta un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta

El periodista y colaborador Toni Bolaño prevé que las alertas por una nueva entrada masiva no van a llevar consigo ningún movimiento en la frontera de Ceuta con Marruecos y pone en valor el cambio de opinión de Pedro Sánchez respecto al país vecino.

La predicción de Toni Bolaño ante las alertas por un nuevo intento de entrada en Ceuta

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

"Hoy no va a pasar nada", prevé el periodista Toni Bolaño ante las alertas por un posible nuevo intento de entrada masiva en Ceuta. Este miércoles se ha difundido a través de las redes sociales un nuevo llamamiento para intentar entrar en España, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos. Ante esta situación, se ha reforzado la vigilancia en la frontera, con militares desplegados en Benzú y drones y helicópteros sobrevolando la zona.

Bolaño justifica su predicción en el hecho de que "Marruecos tiene a todo el mundo mirando a sus fronteras" por la celebración de las elecciones.

El periodista considera que "el problema no está en la seguridad que tenga España en la frontera", explicaba, antes de poner el foco en la Gendarmería y la Policía marroquíes. "¿Qué es lo que hacen?", se preguntaba.

El "pequeño gesto" de Sánchez

En este contexto, Bolaño también ha puesto en valor el "pequeño gesto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a sus últimas declaraciones sobre la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio. Sánchez aseguró este martes que "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló durante aquella jornada y reclamó al país vecino explicaciones y medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Lo hizo durante una entrevista con CNN desde Nueva York, donde participa en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Bolaño también hizo referencia durante su intervención al encuentro de Sánchez con el presidente estadounidense, Donald Trump. "Me alegro de que España no le baile el agua a ese señor que ayer dijo que iba a aniquilar a Irán", afirmó el periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Luisa, ceutí de 90 años, cuenta por qué sus hijos le piden que no salga sola a la calle

"El otro día me abordaron": Luisa, ceutí de 90 años, cuenta por qué sus hijos le prohíben que salga sola a la calle

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

La carta que llega a Espejo Público

La carta sorpresa que llega desde prisión a Espejo Público: ¿quién la envía?

MARCOS DE QUINTO

Marcos de Quinto carga contra Pedro Sánchez tras sus palabras cobre Ceuta: "Reconoce fallos cuando son de otros o del cambio climático"

La predicción de Toni Bolaño ante las alertas por un nuevo intento de entrada en Ceuta

"Hoy no va a pasar nada": Toni Bolaño descarta un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta

¿Son hermanos o parejas? Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Pepa Charro y Julián López
¡Juega con ellos!

¿Son hermanos o parejas? Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Pepa Charro y Julián López

Bertín Osborne
A las 21:45 horas

Hoy, Bertín Osborne será el protagonista en El Hormiguero

Marron en El Hormiguero
¿SUPERARÁ LOS EXPERIMENTOS?

El bricolaje más extremo llega de la mano de Marron: Una lijadora de cinta y pasta de silicona al límite

Marron ha traído a El Hormiguero un nuevo experimento para sorprender a dos actores que, de por sí, juegan con la sorpresa en su día a día. ¿Logrará dejar sin palabras a Pepa Charro y Julián López?

Revive la entrevista completa de Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero
Auténtica

Revive la entrevista completa de Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

Los dos actores han vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para presentarnos su nuevo proyecto profesional juntos.

Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

El día que Serrat se declaró "fan del universo chanante" frente a Julián López y terminó invitándolo a un café

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

Publicidad