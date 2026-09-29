Nuevos detalles sobre la muerte de Presley Gerber: sale a luz cuál era el estado del hijo de Cindy Crawford

Ya hace más de una semana de la muerte de Presley Gerber, el hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, que, a sus 27 años de edad, ha dejado un vacío enorme en la familia y seres cercanos.

Fue el 20 de septiembre cuando Presley falleció, dejando varias incógnitas en el aire sobre el motivo de su muerte y cómo pudo ocurrir, puesto que, el día de antes, ingresó en un centro de recuperación para adicciones.

En este artículo te contamos las últimas novedades sobre este caso, desde nuevos detalles sobre el Resolutions Living, la residencia de recuperación situada en Santa Mónica donde ingresó, hasta el estado en el cuál se encontraba el joven el día del ingreso.

Presley Gerber | Gtres

El día de su ingreso

El primogénito de Cindy y Rande llegó a Resolutions Living un poco después de las seis de la tarde del día 19 de septiembre. Según ha trascendido por fuentes consultadas por la TMZ, Presley ya se encontraba bajo los efectos de las drogas antes de llegar al centro.

Siguiendo un orden cronológico, el día 19 de septiembre uno de los miembros del equipo que ayudaban a Presley a mantenerse sobrio llamó a Resolutions Living para consultar si aceptarían su ingreso a pesar de que, en ese momento, estaba bajo los efectos de las drogas. Aún y con esta información, el centro aceptó su ingreso.

Una vez admitido y según las fuentes citadas por TMZ, Presley actuaba de forma errática, haciendo también comentarios preocupantes sobre el motivo por el cuál había decidido consumir drogas.

Presley Gerber | Gtres

A la mañana siguiente, del día 20 de septiembre, Presley Greber había muerto. Aunque la causa oficial aún no ha sido determinada y los resultados toxicológicos siguen pendientes, la policía de Santa Mónica recibió, esa misma mañana, dos llamadas: una por un paro cardíaco y otra relacionada con una posible sobredosis.

Sobre las 9:35 horas, los agentes llegaron al centro y el joven fue declarado muerto. Las autoridades están investigando una presunta sobredosis, estudiando qué sustancias pudo consumir y cómo llegó a ellas.

El centro en el cual ingresó

Un centro de rehabilitación puede acoger a pacientes que hayan consumido drogas recientemente, siempre y cuando el establecimiento esté preparado, pueda evaluar el estado inicial del ingresado e iniciar, si es necesario, una desintoxicación médica o detox. En caso de riesgo de sobredosis, el paciente puede necesitar un ingreso hospitalario previo para ser estabilizado.

Pero el caso de Presley es diferente, ya que Resolutions Living, el centro al que acudió, no es un centro médico de desintoxicación, sino una residencia de recuperación, concepto conocido popularmente como sober living home, una residencia que ofrece un entorno libre de substancias y una rutina diaria estructurada.

Presley Gerber | Gtres

Esto significa que esta residencia no cuenta con la autorización de centro residencial de tratamiento de adicciones, con lo cual no cuenta necesariamente con los recursos médicos necesarios para llevar a cabo una desintoxicación.

Expertos en la temática, han afirmado a TMZ que una residencia que no esté preparada para llevar a cabo una desintoxicación no debería aceptar a pacientes que consumen drogas activamente, como ha sido el caso de Presley.

Presley Gerber | Gtres

La muerte del joven de 27 años ha provocado que los centros de este tipo, como el Resolutions Living, estén en el punto de mira, puesto que no están sometidos a la misma supervisión estatal que los centros médicos de tratamiento de adicciones.

Resolutions Living funciona como residencia de recuperación, mientras que sus propietarios también gestionan, por separado, un centro de salud mental con licencia estatal. Ahora, el Departamento de Servicios de Salud de California investiga si la residencia ofrecía servicios que requerían autorización, tras recibir una queja. El caso ha reabierto el debate sobre la escasa regulación de este tipo de establecimientos.