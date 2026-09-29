Dylan Sprouse y Barbara Palvin ya son padres de su primera hija: "Nos tomamos 'Labor Day' al pie de la letra"

Este 28 de septiembre, Dylan Sprouse y Barbara Palvin anunciaron públicamente que habían dado la bienvenida a su primera hija tres semanas atrás, coincidiendo aparentemente con 'Labor Day', la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos, el pasado 7 de septiembre.

“Este año nos tomamos Labor Day al pie de la letra”, bromearon en una publicación conjunta compartida en sus perfiles de Instagram, puesto que "labor" también significa dar a luz.

Esta descripción acompañaba a una fotografía de ambos de espaldas, llevando camisetas de los Dodgers de Los Ángeles y sosteniendo a la pequeña entre ellos mientras veían un partido por la televisión.

El actor y la exmodelo de Victoria's Secret, contrajeron matrimonio en julio de 2023 y por el momento no han hecho público el nombre de la recién nacida.

El ex actor de Disney Channel reveló el embarazo de su esposa en mayo durante la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. En el evento, Palvin lució un vestido azul claro con falda de plumas posando con la mano bajo el vientre.

Posteriormente, en el primer episodio de su podcast Wildmen emitido en julio, la pareja confirmó que esperaban una niña.

Durante el episodio, Palvin le preguntó a su marido: “¿Quieres compartirlo?”, a lo que Sprouse respondió: “Sí, la hemos estado llamando principessa”, explicando que “no sé por qué la llamamos así... bueno, significa princesa en italiano”.

El actor añadió con entusiasmo: “Pero no, vamos a tener una niña, lo cual me emociona muchísimo. De hecho, estoy emocionado de ser padre de una niña”.

En aquel momento, ambos admitieron que continuaban "dándolo todo" con la elección del nombre y que aún no sabían cómo llamarían a su "principessa".

En ese mismo episodio, Palvin bromeó señalando que la llegada de la pequeña iba a "relajar" a su esposo: “Vas a estar muy estresada por la princesa”, ante lo que Sprouse comentó entre risas: “Es que, sin ironía, también me encantan las fiestas del té”.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse | Gtres

Más tarde, en agosto, durante su entrevista con Amanda Hirsch en el podcast Not Skinny But Not Fat, el actor profundizó sobre sus sensaciones ante la paternidad, destacando que se trata de la "primera niña Sprouse nacida en mucho tiempo".

“En general, somos una familia muy pequeña, pero esta es la primera niña Sprouse en mucho tiempo, lo que me pone nervioso porque vengo de una familia de solo varones”, explicaba, señalando que “así que mi padre no puede ayudarme a entender esto”.

Pese a las dudas, el actor concluía: “En cuanto a criar a una niña, es algo completamente desconocido para mí. Sin embargo, estoy muy emocionado porque todos mis amigos que tienen hijos varones parecen estar pasando por una experiencia traumática”.