Muere a los 39 años Natália Potira, la influencer que emocionó a Neymar

El fútbol brasileño y el mundo de las redes sociales están de luto tras conocerse el fallecimiento de Natália Potira a los 39 años. La conocida creadora de contenido deportivo y aficionada del Santos llevaba tres años luchando contra un cáncer de cuello uterino.

Ha sido el propio Santos el encargado de comunicar la triste noticia mediante una publicación conjunta con el perfil de Instagram de Potira: "Con gran tristeza el Santos FC anuncia el fallecimiento de nuestra eterna fan, Naty Potira", expresó el conjunto brasileño.

La entidad destacó especialmente el carisma y la estrecha relación que la creadora de contenido había construido con el club y sus aficionados: "Muchas gracias, Naty. Muchas gracias por todo lo que hiciste por el club y por todos los que te querían. Mucha fuerza a la familia y amigos de esta persona única, que nunca será olvidada. Descansa en paz, nuestra eterna Potira", termina el mensaje.

Tres años luchando contra el cáncer

Potira había sido diagnosticada de cáncer de cuello uterino tres años antes de su fallecimiento.

Durante su enfermedad continuó mostrando públicamente su pasión por el Santos, hasta convertirse en una figura conocida entre los seguidores del conjunto brasileño.

Su historia llegó también a algunos de los grandes futbolistas del club y propició varios momentos especialmente emotivos durante su tratamiento.

El gesto de Neymar con Natália Potira

Uno de ellos tuvo como protagonista a Neymar. El futbolista brasileño quiso mostrarle su apoyo durante su lucha contra la enfermedad y le regaló una camiseta del Santos firmada.

Neymar llegó además a dedicarle una de las victorias del equipo, un gesto que evidenció la relación que Potira había conseguido establecer con el entorno del club.

Tras conocerse su fallecimiento, el futbolista también ha querido despedirse públicamente de ella: "Naty Potira, tu pasión por el Santos FC jamás será olvidada. Que tu amor por el ‘Peixão’ perdure en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de conocer tu historia. Descansa en paz", escribió en su Instagram.

Numerosos mensajes de despedida

La noticia ha provocado numerosas reacciones entre amigos, seguidores y figuras relacionadas con el fútbol brasileño. Potira había convertido su pasión por el Santos en una parte fundamental de su contenido en las redes sociales y, especialmente durante los últimos años, su historia trascendió el ámbito digital.

El Santos la ha despedido definiéndola como su "eterna fan", mientras Neymar ha querido recordar precisamente aquello que la convirtió en una figura especialmente querida alrededor del equipo: su pasión por el 'Peixão'.

Natália Potira fallece a los 39 años después de tres años luchando contra un cáncer de cuello uterino y dejando una estrecha vinculación con el club al que acompañó hasta sus últimos años.