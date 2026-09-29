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Capítulo 658

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

Los hermanos De la Reina reciben el cariño de sus compañeros antes de marcharse de la fábrica ante la atenta mirada de Gabriel que les observa desde la distancia.

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

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Julia Zapata López
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Ha llegado el momento. Marta y Andrés se ven obligados a decir adiós a su empresa y al legado de su familia tras su despido fulminante por parte de Gabriel.

Aunque no querían despedidas, al final han hecho caso a los consejos de su tía Digna y han ido a la fábrica para despedirse los trabajadores.

Allí se han llevado una gran sorpresa cuando sus compañeros les han hecho un pasillo mientras les aplaudían provocando más de una lágrima entre los allí presentes y de Marta que... ¡no podía aguantar la emoción!

La sorpresa ha sido organizada por Valentina y Claudia que han ido corriendo a abrazar a Marta y a Andrés entre la ovación de los compañeros.

Antes de marcharse, los hermanos De la Reina han dedicado unas bonitas palabras a todos.

“Os llevamos en el corazón” dice Andrés y luego Marta ha querido dar las gracias a todos por su gran trabajo: “Siempre estaremos en deuda con vosotros”.

Mientras, Gabriel, desde la distancia, ha sido testigo de esta escena con rabia al ver el cariño de la gente.

Pablo, a su lado, le confesado que será muy difícil sustituir a Marta y a Andrés De la Reina.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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