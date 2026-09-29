Hoy, Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian serán los protagonistas en El Hormiguero

El Hormiguero recibe a Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, dos actores con una destacada trayectoria en cine, televisión y teatro. Ambos visitan el programa para hablar con Pablo Motos de sus nuevos proyectos y repasar algunos de los momentos más importantes de sus carreras.

Durante la entrevista, los actores comparten algunas de sus experiencias delante de las cámaras y recuerdan anécdotas de sus respectivos recorridos profesionales. Además, muestran su lado más personal en una conversación que promete estar marcada por el humor y las historias de sus años en la profesión.

Sobre ellos:

Vicky Luengo se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de su generación gracias a sus trabajos en cine, teatro y televisión. Hovik Keuchkerian también cuenta con una amplia trayectoria como actor y escritor, con numerosos papeles en producciones nacionales e internacionales.