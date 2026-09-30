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¿Verdad o mentira? Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian ponen a prueba al plató con sus historias más sorprendentes

¿Serías capaz de saber cuándo te están mintiendo? Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian se han enfrentado a este reto en El Hormiguero, con historias que han hecho dudar hasta el último momento.

Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian ponen a prueba al plató con sus historias más sorprendentes

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Trancas y Barrancas han puesto a prueba a Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian con un divertido juego en el que los actores han tenido que contar historias reales o inventadas. El reto para el resto era descubrir quién decía la verdad y quién estaba mintiendo.

La actriz ha confesado que es muy competitiva, así que se ha preparado para intentar cazar las historias inventadas. Pablo Motos ha sido el primero en participar y ha contado una anécdota sobre su etapa en la mili en Ceuta.

La historia ha conseguido enganchar a los dos actores, que han tenido que decidir si Pablo estaba diciendo la verdad. Hovik ha apostado por el sí, mientras que Vicky ha pensado que se trataba de una invención. El presentador ha dicho finalmente que era verdad.

Después ha llegado el turno de Vicky, que ha contado una historia de cuando era pequeña. Pablo y Hovik han tenido que volver a decidir si lo que acababan de escuchar había ocurrido de verdad o era una mentira preparada para el juego.

Entre historias, apuestas y risas, Trancas y Barrancas han conseguido sacar el lado más divertido de los invitados y también del público. Una prueba que ha dejado claro que, en ocasiones, la realidad puede ser mucho más sorprendente que la ficción. ¿Habrías conseguido acertar todas las historias?

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