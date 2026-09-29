Batucada, peluquería y cena vegana: "De aquí no nos movemos, tengo cuatro trabajos y aún así no me llega para el alquiler”

Las siete de la tarde y la Puerta del Sol comienza a prepararse para otra noche de protestas. La actividad aumenta alrededor de las tiendas de campaña y los acampados organizan un programa de actividades para mantener viva la movilización. Entre las personas que participan hay quienes aseguran estar allí por el caso de Mari Carmen y por la situación de otras personas afectadas por desahucios. El problema de la vivienda es una de las principales preocupaciones que expresan los manifestantes. Una de ellas explica que paga 1.200 euros por un piso de una habitación mientras cobra 1.300 euros.

“Con cuatro trabajos no me llega ni para el alquiler”

Entre los acampados encontramos también una peluquería improvisada. Los cortes de pelo son gratuitos y la demanda es tal, que se forma una lista de espera. Uno de los participantes explica que le gustaría poder montar su propia peluquería, pero que el precio de la vivienda se lo impide: "Me gustaría tener una peluquería. Me gustaría poder pagarlo en un alquiler", cuenta. Su situación laboral tampoco le permite llegar a fin de mes: "Con cuatro trabajos no llego ni a eso". Mientras tanto, cada vez llega más gente a la Puerta del Sol y resulta difícil incluso atravesar la plaza.

La protesta continúa entrada la noche. Los manifestantes corean: "¡No nos vamos, nos quedamos!" A las nueve de la noche comienza la batucada y el ambiente cambia por completo. Según uno de los participantes, en ese momento puede haber más de medio millar de personas en la plaza. La movilización continúa mientras los acampados preparan todo lo necesario para pasar la noche.

A las nueve y media llega otro de los momentos de la jornada: la cena. Una larga cola recorre la plaza para recibir comida. En el menú hay ensalada, tabulé y lentejas, entre otras opciones veganas. Los responsables explican que la comida procede de donaciones y que algunos de los platos han sido preparados por personas que colaboran con la acampada. La cena se convierte en otro punto de encuentro antes de continuar con las actividades y los actos reivindicativos.

"Con 37 años viviendo con tres personas más"

A las diez de la noche siguen llegando personas a Sol, especialmente jóvenes. Algunos aseguran que la situación de la vivienda les impide independizarse. Una de las entrevistadas cuenta que trabaja como administrativa y que paga 982 euros de alquiler, aproximadamente la mitad de su salario. Otra de las mujeres con las que habla Espejo Público es psicóloga. Tiene 37 años y explica que vive con otras tres personas. Cuando le preguntamos cómo ve el futuro de la vivienda, responde: "Directamente creo que no hay futuro".

Son la una de la madrugada y las tiendas de campaña empiezan a convertirse en improvisados dormitorios. Pero la protesta no termina, los cánticos y las reivindicaciones continúan dentro y fuera de las tiendas mientras los acampados se preparan para pasar otra noche en la Puerta del Sol.

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