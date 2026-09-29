José Luis Martínez-Almeida carga contra el Gobierno por "trocear" el decreto de vivienda: "Es una tomadura de pelo"

La Puerta del Sol sigue repleta de tiendas de campaña. Un movimiento con el que cientos de personas reclaman cambios en el decreto que rige la vivienda en España. Las protestas en Sol no agradan al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que señala directamente al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por "dejación de funciones" al permitir la acampada.

Martín Aguirre le respondía señalando que la acampada está siendo "absolutamente pacífica", por lo que consideraba que las palabras del alcalde estaban "fuera de lugar".

Para Almeida, estas palabras se alejan de la realidad y habla de un "pacifismo subjetivo". "Es una evidente alteración del orden público", señala, a la vez que plantea qué ocurriría si la acampada se produjese ante el Palacio de La Moncloa. "Aquí no se tratan por igual las situaciones, sino por desigual a los gobiernos", manifiesta.

"El Ayuntamiento es el único Gobierno que ha intervenido"

Ante sus palabras, Susanna Griso le recuerda que, en materia de vivienda, el problema es generalizado en el país y que "la inversión en las comunidades en las que gobierna el PP sigue siendo muy baja". Almeida reconoce el problema, pero señala como principal responsable al Estado.

En concreto, en referencia al acuerdo alcanzado para resolver la situación de Maricarmen, Almeida responde ante la posibilidad de que el Ayuntamiento hubiera antes. "Es el único Gobierno que ha intervenido en la solución al problema. Cuando nos han pedido intervenir, lo hemos hecho y hemos resuelto", dice con firmeza.

Para el alcalde, Maricarmen es un "señuelo electoral" para gran parte de la izquierda. "Si Maricarmen viviera en cualquier comunidad liderada por la izquierda, estaría en la calle", afirma sin mostrar dudas.

"La división del decreto de la vivienda es una tomadura de pelo"

Es precisamente en este contexto cuando el Consejo de Ministros se reúne para tomar medidas al respecto. El real decreto, que ha sido dividido en dos, ha llevado al alcalde de Madrid a intervenir en el programa para hacer una valoración de las medidas. "Yo no compro una técnica legislativa que supone separar en dos lo que en realidad es un solo real decreto y que, por razones tácticas y de estrategia, han tenido que trocear".

Para Almeida, en un ámbito como el de la vivienda se le tiene que pedir al Estado "que sea serio" y considera que esta división es "una tomadura de pelo".

"Si has hecho lo mismo durante ocho años y ha pasado de ser el decimoctavo al primer problema de los españoles, no parece razonable pensar que en la misma línea se va a solucionar el problema de la vivienda", señala, en referencia a que las medidas adoptadas hasta ahora seguirían la misma línea que las actuales.

"Maricarmen es el señuelo para engañar a los españoles"

El motivo de la división, según Almeida, es que el "Gobierno no tiene la capacidad de resolverlo, tiene la capacidad de sobrevivir". Asimismo, menciona el pleno extraordinario convocado para el viernes con el objetivo de evitar "incertidumbre jurídica" en un tema como el de la vivienda. El alcalde considera que el Gobierno quiere acelerar la aprobación de las medidas y utilizarlas posteriormente como precampaña electoral.

"Es el señuelo para intentar engañar a los españoles", sentencia.

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