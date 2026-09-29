La alerta de Gil Garre sobre la amenaza yihadista en Ceuta: "Han entrado perfiles mucho más determinados a actuar"

La crisis migratoria de Ceuta está a punto de cumplir dos meses en la ciudad autónoma. Durante este tiempo, las alarmas han sido varias y los incidentes también se han sucedido. Ahora llega una nueva amenaza, en este caso de teología yihadista contra los militares desplegados en Ceuta.

El analista de Seguridad y Terrorismo Internacional Chema Gil Garre señala en su informe un cambio en el riesgo al que están expuestos los militares españoles desplegados en la ciudad. "Hemos detectado en el sistema digital de las organizaciones y perfiles yihadistas que es el momento de actuar", asegura. También menciona amenazas concretas dirigidas contra determinados soldados, incluyendo fotografías de estos.

Amenazas en redes sociales que mezclan soberanismo, religión y llamadas a los ataques

Gil Garre asegura que también se produjeron avisos de este tipo previamente a los ataques contra militares acontecidos en Ceuta por parte de migrantes, en los que resultaron heridos varios efectivos. Sin embargo, explica que, al "no haber reglas operativas de enfrentamiento claras", se les ha proporcionado gas pimienta a los militares. "Como si fuera un ciudadano más, esto es de locos", dice.

Por ello, considera que "no se está reaccionando con arreglo a amenazas verificadas en redes sociales". Menciona que los mensajes son "clarísimos" y que mezclan soberanismo, religión y llamadas a los ataques para que puedan ser reivindicados como un "acto de yihad".

Sobre los últimos acontecimientos, comenta que le preocupa que un "señor de forma kamikaze casi arrolla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en el cruce de la frontera de Ceuta con Marruecos, algo que, según explica, hizo "de una forma veloz". "Y no es localizado", asegura, preocupado por su identidad.

"España se encuentra en estado de alerta 4"

Gil Garre asegura que fuentes policiales le han trasladado que han entrado en Ceuta perfiles "mucho más determinados a actuar criminalmente". "Esto es una extensión del efecto de la guerra híbrida de la invasión", asegura.

"Si consiguen herir gravemente a un militar o matarlo, el asunto escalará a unos niveles muy preocupantes", alerta el experto, quien remarca que no se trata de una advertencia menor, ya que "España se encuentra en estado de alerta 4". El analista comenta que el yihadismo consigue penetrar en ambientes tensionados con una gran presencia de musulmanes mediante mentiras y la difusión de supuestas agresiones de militares hacia ellos.

Susanna Griso corrobora estas informaciones ofrecidas por el experto y relata que, durante sus días en Ceuta, varios jóvenes migrantes se acercaron a ella para denunciar supuestas agresiones por parte de militares. La presentadora remarca que, "evidentemente, son un montaje y un bulo".

Alta presencia yihadista en Castillejos

Para reforzar su alerta, Gil Garre recuerda que la presencia yihadista en Castillejos es importante. "De los 1.400 que hay identificados que salieron de Marruecos hacia Siria, de Castillejos salieron más de 400, algunos de los más adeptos", comenta.

Entre ellos, menciona a uno conocido como el 'cortacabezas', que, según relata, estaba casado con una española de Ceuta por poderes y que, de acuerdo con las palabras del analista, "ella le pidió como regalo un cinturón bomba".

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