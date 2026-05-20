Marta García Aller carga contra Marcos Llorente: "Este señor es futbolista y lanza mensajes que van en contra de la salud pública"

Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, insiste en que no usa protector solar y que además es absurdo ponérselo. El futbolista ya ha compartido esta tesis en sus redes sociales en otras ocasiones y no ha dudado en reafirmarse ante Pablo Motos.

Defiende el uso de gafas de luz amarilla que simulan la luz que hay en el exterior. "Pasamos el 93% de nuestro tiempo dentro de sitios", señalaba.

Recientemente el deportista sembró la polémica en sus redes sociales disfrazado de protector solar. Asegura que muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida. Sí cree que hay que tener una relación con el sol que sea "coherente". "No puede ser que no tomes el sol en todo el año y la primera semana de agosto te pongas horas y horas en la playa bajo el sol".

Recomienda que te expongas desde el amanecer porque acostumbrarás tu piel poco a poco.

"Es un mensaje muy peligroso y una insensatez"

La periodista Marta García Aller señala que es un mensaje muy peligroso y una insensatez mezclar cuestiones de perogrullo con otras que atentan contra la salud pública. "Este señor es futbolista, no dermatólogo, ¿Quién es el?", se preguntaba.

Por su parte, el colaborador del programa Miquel Vals alertaba del efecto que puede tener este mensaje entre sus seguidores adolescentes afirmando que no hay que ponerse protector solar.

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