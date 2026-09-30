CHAT SECRETO
Los propietarios de Urbagestión responden a la ministra de Vivienda: "Si eso es ser un buitre, ¿Qué ha hecho su ministerio por Maricarmen?"
Espejo Público ha recibido un chat secreto de los propietarios de Urbagestión en el que se defienden de las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez tras llamarles: "pyme buitre carroñera".
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- La respuesta completa, en atresplayer
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Los propietarios de Urbagestión, han respondido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras calificarles este martes en el Consejo de Ministros como "pyme, buitre carroñera" al ser preguntada si podría definir lo que es un "fondo buitre".
Urbagestión se ha querido defender mandando un chat secreto a Espejo Público en el que destacan que son una pyme que tuvo ayudas del Gobierno de España. La ministra recalcó delante de los periodistas que "Urbagestión es una pyme buitre, muy carroñera, celebrando el final de este desenlace".
La respuesta de Urbagestión
"Respetamos a la ministra, pero lamentamos que, desde el Consejo de Ministros se descalifique con insultos a la pequeña empresa que se limita a cumplir la ley", han destacado en el mensaje enviado.
Los propios propietarios también en el mismo mensaje han querido destacar que el contrato firmado con Maricarmen es prorrogable tras los primeros ocho años tal y como se ha llegado al acuerdo final: "Será con contrato de ocho años prorrogable, que garantiza su vivienda con seguridad jurídica", y terminan lanzándole una pregunta a la propia ministra. "Si eso es ser un buitre, ¿Qué ha hecho su ministerio por doña Maricarmen?
Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión atendió a Espejo Público vía telefónica esta semana para destacar que se buscó una solución para Maricarmen y que al comprar la vivienda no tenían conocimiento de su situación: "No lo sabíamos, compramos la vivienda con el conocimiento de que estaba el contrato de renta antigua y sin justo título". "Le ofrecimos a Maricarmen con carácter preferente que adquiriera la vivienda".
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