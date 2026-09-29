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Revive la entrevista completa a Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian en El Hormiguero

Los actores han regalado a la audiencia una noche de lo más espectacular marcada por las risas y las confesiones.

Revive la entrevista completa a Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian en El Hormiguero

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Dos grandes nombres de la interpretación, Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, han visitado juntos El Hormiguero. Durante su encuentro, ambos han hablado de sus proyectos y han protagonizado una noche marcada por la complicidad y el buen humor.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la complicada estrategia que tuvo que seguir ella para convencer a su compañero de que acudiese a su propia fiesta de cumpleaños... ¡gracias a la ensaladilla rusa!

La brillante trampa de Vicky Luengo a Hovik Keuchkerian con una ensaladilla rusa para sorprenderle por su cumpleaños

Además, otro de los secretos que hemos conocido de los invitados ha sido la surrealista anécdota que Vicky Luengo comparte con Susana Abaitua. La intérprete ha revelado que, durante una mudanza encontraron una columna vertebral en la cocina y tuvieron que llamar a la Policía científica para ver si era humana.

Tras esto, la propia actriz ha contado la que fue, posiblemente, su peor experiencia trabajando en el teatro. Tal y como ha revelado, por guion debía beber de una lata, pero la sorpresa que se llevó no la olvidará jamás.

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