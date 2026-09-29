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"¡Voy a vomitar!": la escatológica anécdota de Vicky Luengo por la que se merece un Goya

La actriz ha revelado una de las peores anécdotas que ha vivido trabajando en el teatro.

"¡Voy a vomitar!": la escatológica anécdota de Vicky Luengo por la que se merece un Goya

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Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian han acudido juntos a El Hormiguero para compartir una noche de cine, humor y anécdotas. Los dos actores han hablado de sus nuevos proyectos y de sus experiencias en el mundo de la interpretación.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber más sobre la surrealista anécdota que vivió la actriz con una cerveza trabajando en el teatro. Según ha revelado, su personaje debía beber una lata (rellena de agua), pero jamás olvidará la sorpresa que se llevó.

Vicky ha contado que notó algo raro al darle un trago... ¡y resulta que era un escupitajo! La intérprete, que casi vomita contándolo, mantuvo la compostura hasta que salió del escenario algo que, tal y como ha dicho Pablo Motos, le hace merecedora de un Goya. ¡Imperdible!

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