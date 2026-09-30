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Hoy, David Bisbal pondrá el ritmo a la noche en El Hormiguero

El cantante y amigo del programa regresa para hablar sobre los nuevos proyectos que tiene entre manos.

David Bisbal

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Esta noche, El Hormiguero recibirá a David Bisbal, uno de los artistas más reconocidos de la música española. El cantante regresará al programa para hablar con Pablo Motos de su actualidad profesional y repasar algunos de los momentos más importantes de una trayectoria que le ha llevado a triunfar dentro y fuera de nuestras fronteras.

Durante la entrevista, Bisbal compartirá algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y recuerda anécdotas de sus años sobre los escenarios. Además, hablará de sus nuevos proyectos y muestra su lado más personal en una visita en la que la música vuelve a ser protagonista.

Sobre él:

David Bisbal se convirtió en uno de los grandes referentes de la música española tras comenzar su carrera a principios de los 2000. Desde entonces, ha publicado numerosos discos, recorrido escenarios de todo el mundo y recibido importantes reconocimientos, consolidando una trayectoria marcada por grandes éxitos.

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