Marina San José clava “todo el pellizco” de José Mercé para ganar en La Pista con ‘Mammy blue’

Marina San José ha regresado a Pasapalabra como parte del nuevo cuarteto de invitados para ayudar a los concursantes, David y Moisés. La actriz ha comenzado visita junto a Nancho Novo, Arantxa de Benito y Jesús Castro, y ha protagonizado uno de los momentos más sorprendentes de la tarde. Estaría al nivel del lapsus de Moisés mezclando la letra de un éxito de Pablo Alborán con la melodía de uno de El Consorcio.

La victoria de Marina en La Pista ha llegado tras sonar el segundo fragmento en su duelo contra Jesús. Roberto Leal ya había aclarado que era una versión de 2006, pese a que la canción original es de 1971. La actriz se ha tomado unos segundos para pensar… y se ha dado cuenta de que era el ‘Mammy Blue’ cantado por José Mercé.

“Sí, señorita”, le ha confirmado Nancho, incluso antes que el presentador. Por eso, Marina, sabiéndose ya ganadora, incluso ha aportado una curiosa imitación del cantaor andaluz. “Le ha dado todo el pellizco de José Mercé”, ha comentado Roberto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!