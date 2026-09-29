Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 29 de septiembre

Marina San José clava “todo el pellizco” de José Mercé para ganar en La Pista con ‘Mammy blue’

Cuando la actriz se ha dado cuenta de la canción, ha aportado una inesperada imitación del artista sacando su punto flamenco.

Marina San José clava “todo el pellizco” de José Mercé para ganar en La Pista con ‘Mammy blue’

Marina San José clava “todo el pellizco” de José Mercé para ganar en La Pista con ‘Mammy blue’

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Marina San José ha regresado a Pasapalabra como parte del nuevo cuarteto de invitados para ayudar a los concursantes, David y Moisés. La actriz ha comenzado visita junto a Nancho Novo, Arantxa de Benito y Jesús Castro, y ha protagonizado uno de los momentos más sorprendentes de la tarde. Estaría al nivel del lapsus de Moisés mezclando la letra de un éxito de Pablo Alborán con la melodía de uno de El Consorcio.

Moisés ‘destroza’ la carrera de Pablo Alborán con un hilarante error en La Pista

Moisés ‘destroza’ la carrera de Pablo Alborán con un hilarante error en La Pista

La victoria de Marina en La Pista ha llegado tras sonar el segundo fragmento en su duelo contra Jesús. Roberto Leal ya había aclarado que era una versión de 2006, pese a que la canción original es de 1971. La actriz se ha tomado unos segundos para pensar… y se ha dado cuenta de que era el ‘Mammy Blue’ cantado por José Mercé.

“Sí, señorita”, le ha confirmado Nancho, incluso antes que el presentador. Por eso, Marina, sabiéndose ya ganadora, incluso ha aportado una curiosa imitación del cantaor andaluz. “Le ha dado todo el pellizco de José Mercé”, ha comentado Roberto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Moisés ‘destroza’ la carrera de Pablo Alborán con un hilarante error en La Pista

Moisés ‘destroza’ la carrera de Pablo Alborán con un hilarante error en La Pista

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

a respuesta de David que neutraliza la presión de Moisés en AlaZ

“Jaquimazo” y empate: la respuesta de David que neutraliza la presión de Moisés en AlaZ

Moisés, sin pleno en el ¿Dónde Están? por dudar entre Haaland y Alonso

Moisés, sin pleno en el ¿Dónde Están? por dudar entre Haaland y Alonso

Marina San José clava “todo el pellizco” de José Mercé para ganar en La Pista con ‘Mammy blue’

Marina San José clava “todo el pellizco” de José Mercé para ganar en La Pista con ‘Mammy blue’

Moisés ‘destroza’ la carrera de Pablo Alborán con un hilarante error en La Pista
Mejores momentos | 29 de septiembre

Moisés ‘destroza’ la carrera de Pablo Alborán con un hilarante error en La Pista

Verónica Hidalgo
EXCLUSIVA

La policía encontró más de un kilo de hachís en el congelador de Verónica Hidalgo

Feliciano López y Alba Carrillo
EXCLUSIVA

Feliciano López demanda a Alba Carrillo por intromisión al derecho al honor y a la intimidad

El tenista ha decidido tomar medidas legales contra su exmujer, que desde que firmaron el divorcio ha estado hablando públicamente de él y de la relación que mantuvieron. Unas declaraciones que le han llevado a demandarla.

Samantha Vallejo-Nágera
¿Qué se cuece?

Los trucos de Samantha Vallejo-Nágera para comprar y cocinar pescado sin echarlo a perder

Samantha Vallejo-Nágera nos cuenta las diferencias entre algunos pescados y cómo cocinarlos para evitar errores muy habituales. ¡No te lo pierdas!

Boda Gomesende

Habla una expareja de Toñito, el novio cuya boda terminó en batalla campal: "Es un mentiroso"

Ceuta

Desalojan la playa de Benítez en Ceuta: "Dentro de tres días volverá a estar igual, es el cuento de nunca acabar"

Olga

Olga padece un cáncer de pulmón y está a punto de ser desahuciada: "Si me tengo que morir, me muero en mi casa"

Publicidad