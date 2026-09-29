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La brillante trampa de Vicky Luengo a Hovik Keuchkerian con una ensaladilla rusa para sorprenderle por su cumpleaños

Vicky Luengo tenía una misión: conseguir que Hovik Keuchkerian no sospechara que todos sus compañeros estaban preparando una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Y la actriz encontró la excusa perfecta para llevarle hasta allí.

La brillante trampa de Vicky Luengo a Hovik Keuchkerian con una ensaladilla rusa para sorprenderle por su cumpleaños

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Este martes, Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian han sido los invitados de El Hormiguero. Los dos actores han charlado con Pablo Motos sobre algunos momentos de su trayectoria y han dejado ver la buena relación que mantienen después de tantos años trabajando juntos.

Durante la entrevista, Hovik ha contado una de sus curiosidades fuera de cámara: se aprende los nombres de todas las personas del rodaje. “Me gusta, pero también lo hago con un camarero en un restaurante”, ha explicado. Para él, compartir semanas o meses de trabajo genera una cercanía que hace importante llamar a cada persona por su nombre.

Pero ha sido Vicky quien ha sacado a relucir una de las anécdotas más bonitas que han vivido juntos: el cumpleaños sorpresa que prepararon a Hovik durante un rodaje.

La actriz no tuvo demasiados problemas para engañarle. “Le dije: Hovik, te voy a llevar a comer la mejor ensaladilla rusa de Fuengirola”, ha contado entre risas. Él se lo creyó y siguió sus indicaciones sin sospechar que detrás de aquella comida había una bonita sorpresa.

El restaurante estaba prácticamente vacío. Lo que él no sabía era que todo el equipo le esperaba en la terraza para celebrar su cumpleaños. Cuando descubrió que sus compañeros habían preparado una fiesta, se quedó sorprendido. “No esperaba nada, fue muy bonito”, ha reconocido Hovik, que ha recordado aquel momento con especial cariño.

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