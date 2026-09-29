Moisés, sin pleno en el ¿Dónde Están? por dudar entre Haaland y Alonso

Moisés ha tenido el pleno del ¿Dónde Están? al alcance de su mano. De hecho, iba tan bien con su panel que ya se daba por casi por descontado que iba a completarlo. Sin embargo, en el momento crítico de los dos últimos números, se ha equivocado y ha sido para el equipo naranja como un volver a empezar de nuevo.

Tras el panel resuelto por David con famosos nacidos en diciembre, a Moisés le ha tocado con los nacidos en julio. Tras una primera ronda de tanteo, parecía que el riojano tenía el camino número bastante claro en un segundo turno. Sin embargo, cuando Roberto Leal le ha preguntado por Alonso, el concursante ha dicho el número donde se escondía Haaland.

Quedaba tiempo para solucionarlo, pero el panel avanzaba a gran velocidad y tanto Nancho Novo como Marina San José, que ya daban prácticamente por resuelto el desafío, no han logrado recordar todo lo avanzado por Moisés. Así, lo que parecía un pleno casi asegurado se ha transformado en una pequeña frustración compartida. ¡Dale al play!