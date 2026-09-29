Los acampados de Sol marcan los mínimos a incluir en el decreto: "Hay que sacar la vivienda del mercado"

En torno a un millar de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol, donde diferentes colectivos, entre ellos profesores de Infantil y bomberos, reclaman medidas frente al problema de la vivienda. Allí se encuentra Beatriz Payo, integrante de Anticapitalistas, una de las organizaciones presentes en la protesta. Esta asegura que el acuerdo anunciado no responde a sus demandas.

"No nos vamos a conformar con eso"

Entre sus reivindicaciones sitúa una reducción del precio de los alquileres, medidas sobre las viviendas vacías y la prohibición de los desahucios. "Para nosotros esto tiene que ser un punto de inflexión", explica Beatriz Payo. Los acampados aseguran que seguirán movilizados pese a las medidas anunciadas. Beatriz lo deja claro: "No nos vamos a conformar con eso".

Sobre si el campamento se levantará tras la aprobación del decreto, asegura que "estamos bastante seguras de que no se va a levantar". Y añade que "no podemos confiar en estas instituciones. Llevan muchos años gobernando y aquí no se ha solucionado el problema de la vivienda".

"Hay tres millones de viviendas vacías que podemos expropiar en todas las ciudades"

"Lo que hay que hacer es sacar la vivienda del mercado", sentencia la protestante. De este modo y a su parecer, se garantizaría que todos tuvieran acceso a un techo. Algo que genera discrepancias en plató ante el planteamiento de una nacionalización de los inmuebles.

Beatriz defiende que las administraciones deberían intervenir sobre las viviendas vacías y reclama que se incorporen al parque de vivienda social. "Hay tres millones de viviendas vacías que podemos expropiar en todas las ciudades", sostiene. Una afirmación que genera un intercambio de opiniones en directo sobre dónde se encuentran esas viviendas y cómo se aplicarían este tipo de medidas.

Para muchos jóvenes, según insiste, el acceso a una vivienda condiciona su proyecto de vida. "Muchas de nosotras no podemos tener vida, no nos podemos independizar si no hacemos esto", asegura. También lanza otro mensaje sobre el futuro de la movilización: "Por eso estamos todas aquí y por eso vamos a seguir en la lucha". Por ahora, el campamento continúa instalado en el centro de Madrid y sus integrantes aseguran que las medidas anunciadas no son suficientes para poner fin a la protesta.

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