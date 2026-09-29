El inesperado pacto de Alya y Sadakat: cambia su declaración a cambio de una promesa

La doctora le ha recordado a Sadakat todo lo que ha ocurrido entre ellas y, especialmente, el día en que llevó a Cihan Deniz al juzgado para que viera a su madre esposada. “¿Cómo pudiste hacerle eso a mi hijo? No lo comprendo. ¿Por qué quisiste que mi hijo pasara por eso?”, le ha reprochado.

Alya también le ha pedido que piense en sus hijos y en las consecuencias que pueden tener para ellos sus decisiones. “Deberías dar las gracias porque tus hijos sean tan buenas personas. Ellos tampoco se merecen lo que les haces. De verdad que no se lo merecen”, le ha dicho.

Después, Alya le ha explicado el motivo de su visita. Como doctora, está dispuesta a decir que se equivocó en su diagnóstico y cambiar su declaración, pero con otro favor a cambio: “Deniz no verá a Boran mientras no esté consciente. Y tú no intentarás lo contrario a mis espaldas”, ha exigido.

Sadakat ha aceptado el acuerdo y Cihan ha sido testigo del pacto al que han llegado su esposa y su madre.