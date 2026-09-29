Mueren tres miembros de una familia, entre ellos una menor, tras chocar su coche contra un viaducto en Ribadeo

Tres personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad tras chocar el vehículo en el que circulaban por la autovía A-8, a su paso por la localidad lucense de Ribadeo, contra la columna de un viaducto. Los ocupantes del vehículo son cuatro miembros de una misma familia y los fallecidos son un hombre de 54 años, una mujer de 47 años y un menor de edad.

Fue a eso de las 12:00 horas cuando se produjo el accidente a la altura del kilómetro 513 de la A-8, en dirección Oviedo, y la vía permaneció cortada mientras el operativo de emergencias trabajaba en la zona.

De acuerdo con la información que trasladaron los particulares que se pusieron en contacto con el 112 Galicia, el turismo se salió de la vía y chocó contra la columna de un viaducto. Una vez conocidos los hechos, los operadores del 112 solicitaron la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los Bomberos de Barreiros. También informaron al Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.

Los servicios de emergencias desplazados al punto confirmaron el fallecimiento de las tres personas, mientras que el 061 trasladó a otra en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Para la atención sanitaria, el 061-Galicia movilizó cuatro ambulancias de soporte vital básico, personal del CES de Ribadeo, una ambulancia de soporte vital avanzado y el helicóptero medicalizado con base en Santiago.