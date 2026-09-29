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Christa Pike, la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años: fue condenada por el asesinato de Collen Slemmer

"Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno", señaló Pike a un conocido medio.

Christa Pike

Christa Pike EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El nombre de Christa Pike ha salido a la palestra recientemente, pues se va a convertir en la primera mujer en recibir la pena de muerte en Tennessee.

Ahora bien, ¿qué ha ocurrido hasta llegar a este punto? En 1996, Pike fue condenada por el asesinato de Collen Slemmer con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp, y un amigo, pero es la única que recibió la pena capital como castigo.

El amigo, quien en aquel momento tenía 17 años y la ley lo protegía de la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua. A Slemmer la torturaron y asesinaron con un arma blanca, cuando Pike tenía 18 años. "Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón", señaló la condenada en una grabación de audio compartida por sus abogados al diario 'The New York Times'.

"Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno", señaló Pike al diario. Algunos expertos cuestionan si finalmente sería sometida a la pena capital, ya que el abandono y el abuso sexual y físico que sufrió en su infancia no fueron presentados durante el juicio, tema que ahora organizaciones defensoras piden a los jueces y jurados consideren en la sentencia. "Christa Pike probablemente no sería sentenciada a muerte si fuera juzgada hoy. Mucho ha cambiado", dijo al Times Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Los abusos durante su infancia

A principios de septiembre, expertos de la ONU pidieron a EE.UU y a las autoridades de Tennessee que detuvieran "de inmediato" la ejecución y conmutaran la sentencia de Pike, al recordar que vivió abusos en su infancia y sufrimiento físico y psicológico en el corredor de la muerte.

Mientras esperaba en aislamiento su ejecución, Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, que según sus abogados contribuyeron a su estado mental durante el asesinato. Por su parte, Amnistía Internacional realiza una campaña de recaudación de firmas para pedir al gobernador del Estado, Bill Lee, que detenga la ejecución y le otorgue un indulto.

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