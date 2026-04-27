Rifirrafe entre José Zaragoza y Paula Fraga por la "función" de Leire Díez en el PSOE: "Esta señora no es policía ni ministra ni nada"

Si en la Audiencia Nacional ha arrancado la cuarta semana por el juicio del 'caso Kitchen', en el Tribunal Supremo continúa el juicio por el 'caso Mascarillas'. Durante este lunes, desfilarán por allí hasta una docena de agentes de la UCO que investigaron a los tres acusados por este caso: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Fueron los agentes de la UCO quienes practicaron las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados y han suscrito los informes que han nutrido la causa. En uno de los informes, la UCO apuntaba al "papel relevante y de responsabilidad de Ábalos" en dicha trama y también hablaba de supuestos pagos del empresario Aldama a Koldo, así como "otras contraprestaciones" al exministro.

La cesión de José Luis Ábalos como ministro de Transportes tuvo lugar en julio de 2021. No obstante, siete meses antes de dicha cesión el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya aportó información sobre los excesos de Ábalos con prostitutas, su relación con Jésica Rodríguez y todo lo relativo a los gastos manipulados y excesivos que presentó el exministro en la sede de Ferraz durante los tres años que ostentó dicho cargo. A esta información ha tenido acceso en exclusiva el diario The Objective, el cual califica al exsecretario como "traidor de Ábalos".

Precisamente, Santos Cerdán traicionó al exministro por intentar ocultar su propia implicación en la trama de corrupción y el conocimiento del presidente del Gobierno. Al parecer, dos días antes de la disputa entre Sánchez y Ábalos, Cerdán envío un mensaje en el que aseguraba que se "comprometió en no salir y dejarte mal y nadie está saliendo, es más, nos están dando por no salir a defenderlo".

"¿También pasaban por allí los dos secretarios de Organización que teníais en la cárcel?"

José Zaragoza, diputado del PSOE en Cataluña, ha detallado que "cuando he visto la noticia he intentado entenderlo y los mensajes son con la periodista que difunde esta información". Para Zaragoza, es "curioso" que una periodista "desvele su fuente". Asimismo, asegura que "la Kitchen es un éxito total y otra cosa es que los que hayan participado no se hayan beneficiado de eso" y por otro lado, afirma que "cuando la UCO se descargue de trabajo con este tema, podrá ponerse con el novio de Ayuso".

En contraposición, la abogada Paula Fraga considera que "al PSOE le suele parecer que los jueces son fascistas y hacen lawfare en función de a quién investiguen" y por ello, pide "coherencia". Asimismo, Fraga ha detallado "lo haga el PSOE o el PP es gravísima la instrumentalización de las instituciones estatales". Sobre Leire Díez, ironiza con que "pasaría por allí" y pregunta a José si también "pasaban por allí los dos secretarios de Organización que teníais en la cárcel".

Para Juan Fernández-Miranda no se puede comparar el caso Kitchen con el caso Mascarillas porque "son distintos", aunque buscan un "objetivo común". Según Fernández-Miranda, "los mensajes de Cerdán son muy interesantes porque es una pieza clave" y considera que "es a quien pone Pedro Sánchez después de cesar a Ábalos sabiendo muchas cosas". Sobre Leire Díez, detalla que "envejece muy mal" y asegura que "ha sido cargos muy importantes de empresas públicas sin formación para ello", calificándola de "aparato del partido".

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